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Что делали царские особы на крыше Зимнего дворца? Прогулки и тайная обсерватория

Опубликовано: 9 мая 2025 17:03
Зимний дворец
Что делали царские особы на крыше Зимнего дворца? Прогулки и тайная обсерватория
globallookpress/ state_hermitage

Главный дворец Санкт-Петербурга много лет служил монаршим особам, которые устраивали прогулки по его крыше и любовались скульптурами, установленными там же.

Зимний дворец в Санкт-Петербурге — это не просто красивое здание, а настоящий символ российской императорской власти и истории. Но мало кто задумывается, что крыша этого дворца хранит свои тайны и удивительные истории, которые рассказывают о жизни и увлечениях царей, а также о том, как менялся сам дворец с течением времени.

Скульптуры на крыше

Когда в середине XVIII века архитектор Растрелли создавал Зимний дворец, он украсил его крышу каменными фигурами и вазами. Это были не просто украшения — каждая скульптура изображала древнегреческих и римских богов, таких как Марс, Афина, Диана, и придавала дворцу особый дух величия и мистики.

После страшного пожара 1837 года многие из этих каменных фигур пострадали, и в XIX веке их заменили на более легкие медные копии, чтобы сохранить внешний вид, но облегчить вес конструкции. В начале 2000-х во время реставрации скульптуры укрепили и вернули им исторический облик, а в 2004 году на крышу даже вернули новую фигуру - Корону, воссозданную по старинным чертежам.

Интересно, что изначально скульптуры были белого цвета, а в середине XIX века их перекрасили в черный. Сейчас же они имеют серовато-зелёный оттенок, который гармонично сочетается с зелёными фасадами дворца.

Императорские прогулки по крыше

Мало кто знает, что императоры любили гулять по крыше своего дворца. Для этого там сохранились деревянные мостки с перилами — безопасные дорожки, по которым можно было ходить, не боясь упасть или повредить крышу. Сегодня эти мостки бережно сохраняются как память о тех временах, а посетителям советуют ходить по ним в удобной обуви без каблуков, чтобы не повредить историческую конструкцию.

Обсерватория Екатерины Великой

На крыше Зимнего дворца во второй половине XVIII века была устроена обсерватория — деревянное здание с большими окнами, откуда можно было наблюдать за звездами. К сожалению, обсерваторию разобрали в 1826 году из-за ее ветхости, сообщает сайт Фиеста.

Телеграфная башня

В 1830-х годах на крыше появилась телеграфная башня с оптическим телеграфом — системой, которая позволяла быстро передавать сообщения из дворца в Кронштадт. После пожара 1837 года башню восстановили в кирпичном варианте. Позже башня стала частью системы вентиляции жилых помещений, но в 1930-х ее разобрали, так как технологии развивались.

Тайны пожарной будки

На крыше сохранилась деревянная будка пожарного наблюдателя, где можно увидеть старинные надписи, даты, фамилии и даже псалмы. Это словно маленькая летопись тех, кто следил за безопасностью дворца и был его невидимыми хранителями.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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