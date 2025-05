От страшных сказок Екатерины II до трагической гибели мальчика: как Марсово поле стало центром мистических слухов в Петрограде

На Марсовом поле в Санкт-Петербурге находится мемориал с братскими могилами, который называется «Памятник борцам революции». Это место захоронений некоторых из тех, кто погиб во время Февральской и Октябрьской революций 1917 года, а также жертв, погибших в период с 1917 по 1933 год в Гражданской войне в России или иным образом при установлении Советской власти.

Однако это место было известно не только как мемориал, но и как место, овеянное мрачными легендами и дурной славой.

Мрачное прошлое: слухи о пропавших людях и страшные сказки

Как пишет канал «Вестник некрополиста», Марсово поле и при царях имело дурную славу. Ходили слухи, что в туманах на Марсовом пропадают люди. Незадолго до революции якобы пропал один жандарм, пошедший вечером на крик вглубь Марсова. Пошел — и не вернулся.

Еще Екатерине II про это место бабка-чухонка страшные сказки рассказывала. Эти слухи и легенды сыграли важную роль в формировании негативного отношения к Марсову полю и после революции.

Революционные митинги и «пляски на костях»: неприемлемая традиция для горожан

После революции на Марсовом поле Появилась традиция устраивать на месте погребения митинги, маевки, демонстрации. Здесь выступали ораторы, произносили агитационные речи, зажигавшие толпу. Сам В.И. Ленин принимал участие в подобных мероприятиях.

Как относились жители Петрограда к таким пляскам на костях? Отрицательно. Горожане считали недопустимым проведение веселых мероприятий на месте захоронения людей, что еще больше усиливало негативное отношение к Марсову полю.

Похороны революционеров: новый пантеон павших во имя новой идеологии

Революционная власть, однако, гнула свою линию: создавала пантеон павших во имя великой революции. На площади Жертв Революции в 1918 году торжественно похоронили подло убитых Володарского и Урицкого. Привезли и захоронили тeла латышских стрелков, жертв ярославского мятежа. В 1919 году в некрополе хоронят павших при обороне Петрограда от белогвардейцев Юденича. В 1920 году — финских коммунистов.

Проведение погребений на Марсовом поле только усугубляло мрачную атмосферу и усиливало ощущение места, овеянного смертью и страданиями.

От страшных сказок Екатерины II до трагической гибели мальчика: как Марсово поле стало центром мистических слухов в Петрограде - image 1

Источник фото: Museum of Political History of Russia, Public domain, via Wikimedia Commons

Строительство мемориала

К этому времени строительство мемориала заканчивается, он обретает привычный вид: приземистая ограда из гранитных плит, образующая ровный квадрат, прерывающийся в четырех местах для прохода к центру. На торцах — пафосные эпитафии, написанные Луначарским. Вокруг мемориала обустраивают парк, сажают деревья, прокладывают дорожки.

Несмотря на все усилия, мемориал не смог изменить отношение горожан к этому месту.

Трагическая гибель мальчика Котю: подтверждение дурной славы

В 1922 году произошел трагический случай: 9-летнего мальчика Котю, по рассказам очевидцев, вытолкнули из трамвая на полном ходу. Он умер уже в больнице.

По стечению обстоятельств мальчик оказался юным артистом, неоднократно выступавшим перед красноармейцами с агитационными стихами. Эта трагедия стала еще одним подтверждением дурной славы Марсова поля и усилила страх перед этим местом.

Тут же сочиняется подходящая легенда: мальчик не так просто ехал в трамвае, а по делу: вез голодающему другу хлеб. И спихнули его не просто так, а именно потому, что вот он был такой пламенный революционер. И сделал это злоумышленник-контрреволюционер.

Легенда пошла в народ и прижилась. Легенда о гибели мальчика Коти стала еще одним элементом мистического образа Марсова поля, усиливая страх перед этим местом и его связь со смертью и насилием.

Призраки и синие огни: городские легенды и страхи горожан

Горожане пересказывали друг другу страшные истории: и туман-то над Марсовым густой и жуткий, и синие огни блуждают, и призраки бродят, и стоны слышатся… В сумерках старались обходить новую площадь стороной. Городские легенды о призраках, синих огнях и жутких стонах дополняли образ проклятого места и усиливали страх перед Марсовым полем.

История Марсова поля — это напоминание о том, как переплетаются реальность и вымысел, история и суеверия, и как место может запоминаться не только своей значимостью, но и окружающей его мистикой.