«Прощай, немытая Россия»: как стихотворение связано с Пушкиным и Петербургом

Стихотворение Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия» — одно из самых известных и загадочных произведений русской литературы. Написанное (предположительно) в 1841 году, оно отражает глубокое разочарование поэта в современном ему обществе и предчувствие близкой смерти. Однако, история создания этого произведения окутана тайнами и догадками.

Ссылка на Кавказ: следствие стихотворения «Смерть поэта»

Непосредственной причиной написания стихотворения «Прощай, немытая Россия» стала ссылка Лермонтова на Кавказ.

Как пишет panevin.ru, эта ссылка была следствием его предыдущего стихотворения «Смерть поэта», написанного в 1837 году в отклик на гибель А. С. Пушкина. В «Смерти поэта» Лермонтов косвенно обвинил в гибели Пушкина высшее общество и его лицемерие, что вызвало ярость императора Николая I. Лермонтов был объявлен «преступником», проверен на сумасшествие и отправлен в ссылку, хотя по сути речь шла о вольнодумстве.

Личный контекст и предчувствие смерти

Как пишет obrazovaka.ru, 1841 год стал для Лермонтова периодом новых несчастий. Его личная жизнь была неустроена, служба не приносила удовольствия, а свобода творчества была сильно ограничена. После очередной дуэли он был арестован и приговорен к ссылке на Кавказ «в первую линию наступления». Это было, по сути, смертный приговор, и Лермонтов это понимал. Не случайно его стихотворение начинается со слов «Прощай…».

Композиция и анализ стихотворения

Стихотворение «Прощай, немытая Россия» невелико по объему — всего два четверостишия. Однако в нем выражена целая эпоха и характеристика общества XIX века. В первой строфе поэт прощается со всем, что его тяготит — с несправедливостью, лицемерием и разочарованием.

Во второй строфе он выражает смутную надежду найти свое место «за стеной Кавказа», где нет «всевидящих глаз и всеслышащих ушей» Петербурга и Москвы, где нет того мировоззрения, которое он видел вокруг себя. Это произведение — краткий, но емоциональный выплеск боли и разочарования в окружающем мире.

Тайна авторства и первое упоминание

При жизни Лермонтова стихотворение не публиковалось и не было известно. Автограф неизвестен. Первое датированное упоминание о стихотворении содержится в письме П. И. Бартенева к П. А. Ефремову от 9 марта 1873 года, где приводится текст стихотворения со словами «Вот еще стихи Лермонтова, списанные с подлинника».

Копии стихотворения также были записаны Ефремовым в тетради «Список с черновых тетрадей Лермонтова» и Бартеневым на отдельном листе из собрания Николая Путяты. Однако отсутствие автографа и позднее появление стихотворения порождают споры о его подлинности и авторстве. Некоторые исследователи сомневаются в том, что это стихотворение написано самим Лермонтовым.

Споры не утихают

Стихотворение «Прощай, немытая Россия» остается загадкой. Многие сомневаются, что стиль изложения принадлежит Лермонтову. Поэтому споры не утихают.

Кроме того, само произведение — это резкий вызов обществу и его нравственности. Автор открыто критикует страну, людей, используя нелицеприятные эпитеты, которые можно истолковать по-разному. Например, часто слово «немытая» воспринимается в буквальном значении. Однако, вероятнее всего, автор намекал на то, что страна слегка застряла в прошлом нецивилизованном мире и ей давно пора сменить курс и идти в ногу со временем.