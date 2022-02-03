Городовой / Шоу-бизнес / Проскурякова обратилась к «беременной» от Николаева Барановской
Проскурякова обратилась к «беременной» от Николаева Барановской

Опубликовано: 3 февраля 2022 18:05
Проскурякова обратилась к «беременной» от Николаева Барановской
Проскурякова обратилась к «беременной» от Николаева Барановской
Legion-Media

Супруга певца отметила, что они обе пострадали в этой ситуации

Недавние новости в прессе не на шутку поразили читателей. На одном из порталов появилось сообщение, что якобы экс-супруга Аршавина Юлия Барановская, которой буквально на днях приписывали роман с разведенным Григорием Лепсом, беременна от другого мужчины. Судя по тексту новости, им оказался певец Игорь Николаев.

«Юлия Барановская объяснила, почему беременность от Игоря Николаева стала для нее потрясением», — такой заголовок сразил многих наповал. Казалось бы, после таких новостей у жены Николаева Юлии Проскуряковой должно было возникнуть немало вопросов к «конкурентке». Однако певица вовремя заметила свою фотографию под скандальным заголовком.

«Надеюсь, Вы в курсе, что беременны от моего мужа?» — в шутку обратилась Проскурякова к Барановской.

Автор:
Анастасия Щербакова
Шоу-бизнес
