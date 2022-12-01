Юлия Барановская

Звезда не жалеет мужчину.
Телеведущим предстоит снова разобраться в запутанной истории.
Юлия Проскурякова не сдержала эмоций.
Ведущая умеет удивлять.
Громкие разводы светских львиц до сих пор обсуждают в СМИ.
Ведущая похвасталась снимком со своим старшим наследником.
Арсений Аршавин безобидной проделкой пытался спасти телеведущую от старости.
Оставшаяся без работы ведущая отказывается от благ цивилизации.
Уповать на милость сильных мира сего знаменитый стилист не стал.
Вынужденный отпуск увел телеведущую в огромный минус.
Футболист стоял насмерть, добиваясь выселения из общего дома бывшей супруги с детьми.
Телеканалу невыгодно держать этих звезд на «скамейке запасных».
Слухи о романе ведущей шоу «Мужское/женское» и эстрадного артиста возникли после громкого развода Лепса.
К счастью для телезвезды, все закончилась хорошо.
Музыкант сыграл большую роль в жизни артистки.
Телеведущая опубликовала странный пост, который, впрочем, никого не смутил.
Главная сваха страны поделилась архивным фото.
Телеведущая оделась в униформу.
Музыкант всеми силами пытается найти пути примирения с бывшей женой.
Футболист не против, чтобы Арсений переехал к нему.