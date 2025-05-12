Сувениры из Петербурга, которые не стыдно подарить даже близким: простоит века, перейдет по наследству

Сувенир — это не магнитик открыткана холодильник. Настоящий сувенир из Петербурга — это то, что захочется не просто сохранить, а передать. По наследству.

Или хотя бы с трепетом вручить тем, кого любишь. Вот три адреса, куда стоит заглянуть, если хотите уехать из города с настоящей, красивой и даже немного сентиментальной вещью.

1. Императорский фарфор — красиво, надолго и всерьёз

Да, дорого. Но это именно тот случай, когда «на века». Маленькая чашка за пять тысяч рублей, конечно, не впишется в каждый бюджет, но кто сказал, что память должна быть дешёвой? Чашка с кобальтовой сеткой или сервиз с золотым кантом — это уже не просто покупка, а маленькая семейная реликвия.

Для экономных есть дисконт-магазины — например, на ул. Бабушкина, 38 (м. Ломоносовская) или в переулке Нестерова, 9 (м. Спортивная). А если просто полюбоваться — обязательно зайдите в фирменный магазин на Невском, 60. Он сам по себе — как музей.

2. Игрушки ручной работы — красота в кукольном формате

«Чудесное рядом» на Невском, 5 (подвал, напротив Эрмитажа) — это магазин, где взрослые замирают у витрин. Мягкие куклы в костюмах XIX века, зайцы с флером «Алисы в стране чудес», медведи с философским взглядом.

Всё сделано вручную и с любовью. Каждая игрушка — будто маленькая история, которую хочется унести домой. Не для малышей, а для тех, кто умеет беречь.

3. «Подписные издания» — книги, атмосфера и правильные сумки

Если вы хотите забрать с собой частичку питерского духа, но фарфор и куклы не ваш стиль — заходите в легендарный книжный на Литейном, 57. Там — не просто книги, а их правильный запах.

Там уютное кафе, полки с необычными блокнотами, открытками, значками, худи и сумками с надписями вроде «Я родился в Петербурге и не вынесла душа поэта». Всё — с узнаваемой интеллигентной иронией.

Книга — это, пожалуй, самый вечный подарок. И если вы выберете «Петербург» Андрея Белого или сборник Бродского, подпишете на форзаце дату и своё имя — это тоже будет вещь на память. А может, и на наследство.