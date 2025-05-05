Пугал только снег: «девочка с маской Бетмена» вернулась в Петербург

Американская девочка по имени Луна проходит сложное лечение в нашей стране, несмотря на все трудности.

Луна Феннер — шестилетняя девочка из США, которая родилась с огромным родимым пятном на лице, известным как гигантский меланоцитарный невус.

Это пятно покрывало почти все лицо и напоминало маску супергероя, который дружит с летучими мышами. За это Луну в интернете ласково прозвали «девочкой с маской Бэтмена». Невус может перерасти в злокачественную опухоль, поэтому его нужно было удалять. Почему американцы решили лечиться именно в России.

Тяжелый старт и поиск решения

Луна родилась во Флориде в 2019 году. Сразу после рождения родители обратились к американским врачам, которые поставили сложный диагноз и предложили очень жесткий план лечения — до 80 операций под общим наркозом в течение пяти лет.

Такая нагрузка могла быть опасна для маленького организма, да и стоимость лечения оценивалась в сотни миллионов долларов, что было неподъемно для семьи. Страховая компания отказалась покрывать расходы, а родители начали собирать деньги через благотворительные организации и СМИ.

Помощь из России: Краснодар и Санкт-Петербург

В этот момент на историю Луны обратили внимание российские врачи. Краснодарский хирург-онколог Павел Попов предложил менее травматичный метод удаления невуса под местной анестезией.

В сентябре 2019 года семья впервые прилетела в Краснодар, где за два года провели шесть операций. Невус удалили, но на лице остались серьезные рубцы, которые мешали девочке закрывать глаза, а это грозило осложнениями для зрения.

В 2024 году семья вернулась в Россию, но уже в Санкт-Петербург, где пластический хирург Ольга Филиппова взялась за восстановление лица и век. Главная задача — исправить рубцовые изменения, которые мешают закрывать глаза во время сна, чтобы избежать пересыхания роговицы и воспалений.

Почему Россия?

Мама Луны, Кэрол Феннер, объясняет выбор России не только финансовыми причинами — лечение здесь обходится значительно дешевле, чем в США, но и возможностью менее агрессивной терапии.

На днях семья вновь прилетела в Петербург. Хотя все едва не сорвалось из-за того, что американская система аннулировала пожертвования, которые собирали всем миром на поездку Луны. Семья специально выбрала для очередного этапа лечения май, надеясь на теплую погоду и отсутствие снега.

«Только бы не было так холодно, как в прошлом году. Мы специально билеты взяли на май, чтобы прошли морозы. Там же не снежно сейчас, нет?» — спрашивала у журналистов мама Луны.

Операция и восстановление займет у девочки около трех месяцев и в июле она сможет отправиться домой. Как только Луна приехала в Санк-Петербург, она тут же спросила, куда на этот раз они отправятся гулять. Родители девочки признаются, что скучают по России, несмотря на «запугивающие» комментарии в сети, сообщает КП-Петербург.