Пять особенностей жизни в Армении, которые удивляют русских туристов

Армения является одной из тех стран, чья культура наиболее понятна русскому туристу. Вот только, как и в любой другой стране, здесь есть свои обычаи, которые могут удивить приезжих. Вот пять вещей, способных впечатлить россиян, оказавшихся здесь впервые.

Обилие красных зданий и самостроя

Большая часть архитектуры здесь выполнена из красного туфа, поскольку Армянское нагорье является богатым месторождением этой породы. Так что россиян, привыкших к серо-бежевой цветовой гамме, очень удивляет обилие красного цвета.

Но больше всего удивления вызывает то, как красивые исторические постройки перекликаются с незаконными надстройками. Здесь во дворах можно наткнуться на бесчисленное количество пристроек, балконов и козырьков, сделанных из подручных средств. Иногда из-за них с трудом удается разглядеть изначальный облик здания.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Советский автопром

По сей день здесь на улицах разъезжают автобусы ПАЗ и УАЗ, а из легковушек часто встречается «‎Москвич» и «‎Жигули». Это связано с тем, что у большинства жителей пока не достает средств на покупку нового авто. Те же самые «‎Лады» здесь стоят довольно дорого, относительно средних зарплат. Кстати, по этой же причине чаще водители предпочитают взять подержанную иномарку, чем новую российскую машину.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Фрукты растут прямо на улице

Это та особенность, которая очень впечатляет и радует туристов. Если в России груши, хурму и гранаты встречаешь только в супермаркете, то здесь летом их можно сорвать прямо с дерева. Они сочные, сладкие и очень вкусные.

Питьевые фонтаны

В Ереване почти на каждом углу оборудованы маленькие фонтанчики с питьевой водой. Так что любой желающий может утолить жажду в любой момент. В городах поменьше такие тоже есть, просто не в столь большом количестве.

Культ кофе и компота

Если в российских супермаркета компоты встречаются редко, в основном по несколько банок где-то в самом низу стенда с соками, то в Армении ситуация обстоит совсем наоборот. Здесь огромные прилавки всевозможных компотов, а сок занимает лишь небольшую часть. Самые распространенные варианты компота — из абрикосов, айвы, кизила, дикой груши и фейхоа.

Еще в Армении очень популярен кофе. Во-первых, его здесь часто продают на развес, а после покупки могут сразу его помолоть. А еще одна особенность продуктовых тут — кофе продают в пластиковых стаканчиках, будто бы из-под йогурта. Напиток представляет собой обычный холодный кофе, который вполне неплохо утоляет жажду в жару и заодно бодрит.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru