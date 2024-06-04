Пять особенностей жизни в Армении, которые удивляют русских туристов

Армения является одной из тех стран, чья культура наиболее понятна русскому туристу. Вот только, как и в любой другой стране, здесь есть свои обычаи, которые могут удивить приезжих. Вот пять вещей, способных впечатлить россиян, оказавшихся здесь впервые.
Обилие красных зданий и самостроя
Большая часть архитектуры здесь выполнена из красного туфа, поскольку Армянское нагорье является богатым месторождением этой породы. Так что россиян, привыкших к серо-бежевой цветовой гамме, очень удивляет обилие красного цвета.
Но больше всего удивления вызывает то, как красивые исторические постройки перекликаются с незаконными надстройками. Здесь во дворах можно наткнуться на бесчисленное количество пристроек, балконов и козырьков, сделанных из подручных средств. Иногда из-за них с трудом удается разглядеть изначальный облик здания.
Советский автопром
По сей день здесь на улицах разъезжают автобусы ПАЗ и УАЗ, а из легковушек часто встречается «Москвич» и «Жигули». Это связано с тем, что у большинства жителей пока не достает средств на покупку нового авто. Те же самые «Лады» здесь стоят довольно дорого, относительно средних зарплат. Кстати, по этой же причине чаще водители предпочитают взять подержанную иномарку, чем новую российскую машину.
Фрукты растут прямо на улице
Это та особенность, которая очень впечатляет и радует туристов. Если в России груши, хурму и гранаты встречаешь только в супермаркете, то здесь летом их можно сорвать прямо с дерева. Они сочные, сладкие и очень вкусные.
Питьевые фонтаны
В Ереване почти на каждом углу оборудованы маленькие фонтанчики с питьевой водой. Так что любой желающий может утолить жажду в любой момент. В городах поменьше такие тоже есть, просто не в столь большом количестве.
Культ кофе и компота
Если в российских супермаркета компоты встречаются редко, в основном по несколько банок где-то в самом низу стенда с соками, то в Армении ситуация обстоит совсем наоборот. Здесь огромные прилавки всевозможных компотов, а сок занимает лишь небольшую часть. Самые распространенные варианты компота — из абрикосов, айвы, кизила, дикой груши и фейхоа.
Еще в Армении очень популярен кофе. Во-первых, его здесь часто продают на развес, а после покупки могут сразу его помолоть. А еще одна особенность продуктовых тут — кофе продают в пластиковых стаканчиках, будто бы из-под йогурта. Напиток представляет собой обычный холодный кофе, который вполне неплохо утоляет жажду в жару и заодно бодрит.
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