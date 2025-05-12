Ради долговечности или не хватало пластмассы? Почему в СССР игрушечные машинки делали из металла

До сих пор есть в коллекциях у многих любителей авто.

Советские машинки были тяжёлые, крепкие и переживали не только детские игры, но и падения мебели и езду по асфальту. Да и в целом они пережили многих своих хозяев. Но почему их делали из металла, а не из лёгкой и яркой пластмассы?

Металл — родной материал советской промышленности

СССР делал ставку на тяжёлую промышленность. Металл был везде, а заводы, которые раньше выпускали детали для авиации и боеприпасов, стали отливать игрушечные машинки. Логистика, технологии и материалы — всё было под рукой.

Пластик в СССР был неподходящим

Хрупкий, ломкий и некачественный пластик не подходил для детских игрушек. Машинки быстро бы ломались. А советская философия была другой: если игрушка — то «на века». Она должна была передаться младшему брату или соседу по двору.

Почему на Западе — пластик, а у нас — металл

На Западе развитие пластмассы шло быстрее: там игрушки делались для потребления, у нас — «на совесть». Там важно было продать, у нас — сохранить. Поэтому на прилавках были «Жигули» из металла, которые можно было ронять со шкафа и устраивать гонки по асфальту.