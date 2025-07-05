Ради этого блюда Рина Зеленая голодала на званых ужинах: ее выбор поймет любой студент и холостяк

В уральском доме Павла Бажова, где на обед собирались знаменитости, одна актриса сумела затмить всех — не игрой, не словом, а коронным блюдом Это была Рина Зелёная — актриса не эпох, а уклончивых мгновений: её персонажи жили между строк, иронично-невидимые, но запоминающиеся навсегда.
Такой она осталась и за столом — молчаливая, сдержанная, сосредоточенная. Пока остальные пробовали рыбку и грибочки, она ждала. Ждала, как зритель ждёт выход звезды — пельменей.
Это был театр одного блюда. Когда хозяйка внесла огромную дымящуюся миску настоящих уральских пельменей, Зелёная оказалась единственной, кто остался готов к главному действу.
Остальные — переевшие, измученные закусками и восторгами — сдавались. Актриса же ела медленно, с наслаждением, меняя соус на каждый кусочек, как будто перевоплощалась. Пельмени — её личный МХАТ.
Уральские и сибирские пельмени, между тем, спорят за первородство. С севера пришли они в русскую кухню — мясные ушки древних пермяков, ритуальное блюдо, замороженное на морозе.
Урал — хранитель точного сочетания: говядина со свининой, без баранины. Фарш с ледяной водой. Тесто — тонкое, сочни вырезаются заранее. И лепка — всегда на совесть. Иногда с сюрпризом — копейкой внутри. Такой вот кулинарный лотерейный билет.
А в Ленинграде пельмени подают в бульоне — не шутка, суп с начинкой. В каждом доме — свои традиции, как у каждой актрисы — своя страсть.