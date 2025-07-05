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Ради этого блюда Рина Зеленая голодала на званых ужинах: ее выбор поймет любой студент и холостяк

Опубликовано: 5 июля 2025 17:03
Рина Зеленая
Ради этого блюда Рина Зеленая голодала на званых ужинах: ее выбор поймет любой студент и холостяк
Кадр из фильма «Приключения Буратино» (1976)

Терпела, чтобы насладиться, пока остальные сидели наевшись от пуза и тяжело дышали.

В уральском доме Павла Бажова, где на обед собирались знаменитости, одна актриса сумела затмить всех — не игрой, не словом, а коронным блюдом Это была Рина Зелёная — актриса не эпох, а уклончивых мгновений: её персонажи жили между строк, иронично-невидимые, но запоминающиеся навсегда.

Такой она осталась и за столом — молчаливая, сдержанная, сосредоточенная. Пока остальные пробовали рыбку и грибочки, она ждала. Ждала, как зритель ждёт выход звезды — пельменей.

Это был театр одного блюда. Когда хозяйка внесла огромную дымящуюся миску настоящих уральских пельменей, Зелёная оказалась единственной, кто остался готов к главному действу.

Остальные — переевшие, измученные закусками и восторгами — сдавались. Актриса же ела медленно, с наслаждением, меняя соус на каждый кусочек, как будто перевоплощалась. Пельмени — её личный МХАТ.

Уральские и сибирские пельмени, между тем, спорят за первородство. С севера пришли они в русскую кухню — мясные ушки древних пермяков, ритуальное блюдо, замороженное на морозе.

Урал — хранитель точного сочетания: говядина со свининой, без баранины. Фарш с ледяной водой. Тесто — тонкое, сочни вырезаются заранее. И лепка — всегда на совесть. Иногда с сюрпризом — копейкой внутри. Такой вот кулинарный лотерейный билет.

А в Ленинграде пельмени подают в бульоне — не шутка, суп с начинкой. В каждом доме — свои традиции, как у каждой актрисы — своя страсть.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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