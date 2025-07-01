Ранние браки в России: почему вдруг понадобилось понижать свадебный возраст

В России вновь поднимается тема снижения возраста вступления в брак — с нынешних 18 до 16 лет. Инициатива принадлежит депутату Брянской областной думы Михаилу Иванову, который объясняет ее ростом числа беременностей среди несовершеннолетних.

Сейчас многие подростки, ставшие родителями, не могут официально оформить свои отношения и получить государственную поддержку. Снижение брачного возраста позволит им зарегистрировать брак, венчаться в церкви и воспитывать детей в полноценной семье.

Для депутата это вопрос не просто формальности, а ответственности, духовных ценностей и демографического будущего страны, пишет Абзац.

Почему предлагают снизить брачный возраст?

В России сейчас оформить брак до 18 лет можно, но только с разрешения органов опеки и при наличии уважительных причин — например, беременности или уже рожденного ребенка.

Процедура сложная и длительная, что часто мешает молодым людям быстро узаконить отношения.

Кроме разрешения создавать семью в 16 лет, также обсуждается возвращение обязательных отметок о браке и рождении детей в паспорта, чтобы укрепить институт семьи и нравственные ориентиры граждан.

Финансовая поддержка беременных школьниц и студенток в Петербурге

Недавно петербургский парламент одобрил ощутимую поддержку беременных школьниц и студенток. Им будут выплачивать по 100 тысяч рублей.

Сейчас в Петербурге на учете состоят 266 таких девушек. В бюджете на 2025 год на эти выплаты заложено почти 400 миллионов рублей.

Хотя рождаемость среди этой категории, по прогнозам, падает, власти готовы увеличить финансирование, если число беременных студенток вырастет.

При этом депутаты обсуждали, не приведет ли такая поддержка к тому, что школьницы будут сознательно идти на беременность ради денег.

Представитель парламента подчеркнул, что задача государства — поддержать беременных девушек, а правоохранительных органов — разобраться в причинах ранних беременностей.

Статистика и демографическая ситуация

Статистика показывает, что за последние десятилетия число браков с невестами младше 18 лет в России сократилось почти в 20 раз. Но при этом рождаемость среди подростков остается значительной.

За пять лет несовершеннолетние матери родили около 54 тысяч детей, из которых почти 16 тысяч — в официальном браке.

Это говорит о том, что многие молодые пары готовы брать на себя ответственность, хоть и часто опираются на поддержку родителей, а не государства.

Риски ранних браков

Однако эксперты предупреждают, что ранние браки и роды — это серьезный риск, и государству важно не просто снижать возраст, а создавать условия для успешной жизни молодых мам.

Сейчас многие откладывают рождение первого ребенка из-за отсутствия жилья и стабильного дохода. Государственные программы, например семейная ипотека, пока не решают этих проблем в полной мере.

Кроме того, средний возраст матери в России сейчас около 26 лет, и попытки «омолодить» рождаемость сталкиваются с социальными и экономическими барьерами.

Кратко о текущем положении

Показатель Факт / предложение Минимальный возраст для брака 18 лет (сейчас), предлагается снизить до 16 Оформление брака до 18 лет Возможно с разрешения органов опеки при уважительных причинах Финансовая поддержка беременных В Петербурге выплата 100 тыс. рублей школьницам и студенткам Количество беременных студенток В Петербурге — 266 на учете Рождаемость среди подростков За 5 лет — 54 тыс. детей, 16 тыс. в официальном браке Основные проблемы Отсутствие жилья, недостаток поддержки, социальные риски

Эти меры и обсуждения показывают, что государство начинает более внимательно относиться к проблемам молодых семей, но путь к эффективной поддержке еще долгий и требует более масштабного подхода.