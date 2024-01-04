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Растворимому в подметки не годится: этот кисель по советскому рецепту полюбят все

Растворимому в подметки не годится: этот кисель по советскому рецепту полюбят все
Как сварить кисель родом из СССР

Даже дети захотят добавку.

Современные хозяйки нечасто готовят густой и наваристый кисель, предпочитая обходиться покупными растворимыми смесями. Однако они никогда не сравнятся с напитком, который готовили во времена СССР. Чтобы вспомнить давно забытый вкус и удивить домочадцев, следуйте этому рецепту.

Вам понадобятся:

  • свежие или замороженные ягоды — 1 кг,
  • сахар — 250 г,
  • вода — 2 л,
  • крахмал — 5 ст. л.

Поставьте кастрюлю с водой и сахаром на средний огонь. Когда жидкость начнет закипать, всыпьте ягоды. Спустя полчаса размягчите их толкушкой, а после процедите морс.

В отдельной емкости смешайте крахмал с небольшим количеством воды. Снова поставьте сироп на огонь и влейте туда настоявшийся крахмал. Доведите смесь до кипения, постоянно помешивая. Когда жидкость загустеет, снимайте напиток с огня, пишет портал Amurmedia.

Источник фото: fahrwasser/freepik

Общество Рецепты Кулинария
4 января 2024 11:00
Дарья Бегишева
Дарья Бегишева
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