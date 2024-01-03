Рецепт для ленивых кулинаров: хачапури из лаваша приготовите спустя рукава

На все про все потратите не больше 15 минут.

После празднования Нового года у многих отпадает всякое желание готовить. Но если запасы салатов истощаются, у хозяек просто-напросто не остается выбора. Поскольку вся семья сидит дома, приходится следовать на кухню. Однако, чтобы порадовать близких, вовсе не обязательно браться за хитровыдуманные блюда. «Ленивые» хачапури в лаваше точно придутся по вкусу домашним.

Вам понадобятся:

сливочное масло — 50 г,

лаваш — 2 листа,

сыр — 150 г,

сыр адыгейский — 100 г,

яйцо — 1 шт.,

зелень по вкусу,

соль по вкусу.

Первым делом нужно приготовить начинку: натрите весь сыр на крупной терке и смешайте его с зеленью и солью. Далее добавьте к нему яйцо и сливочное масло.

Выложите получившуюся смесь на лаваш, заверните его и поджарьте на сковороде с двух сторон, советует портал «Едим дома». Готовое блюдо можно подавать к столу вместе с соусом из кефира и зелени.

Источник фото: freepik