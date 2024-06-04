Семь причин не ехать в Стамбул: рассказывают опытные туристы

О красотах Стамбула в Сети пишут очень часто: исторические здания, уютные улочки, вид на Босфор — все это из года в год привлекает туристов со всего света. Тем не менее у города есть свои существенные недостатки. Вот семь нюансов, которые многим россиянам не нравятся в Стамбуле.

Шумно и многолюдно

Одна из главных причин, по которой не стоит посещать Стамбул, — это скопление местных жителей и приезжих. Для тех, кто ищет тихое место для отдыха, этот город точно не подойдет.

Особенно туристы отмечают такой район, как Старый город. Там постоянно сигналят машины, звенят трамваи и кричат торговцы. А еще тут донимают криками назойливые чайки. Так что насладиться тишиной точно не удастся.

Проблемы с транспортом

Большое количество людей также приводит к проблемам с трафиком. Во-первых, здесь частенько возникают пробки, а общественный транспорт вечно переполнен, а, во-вторых, само движение является небезопасным. Машин очень много, все они носятся и лишь малый процент ездит аккуратно. Поэтому, будучи за рулем или просто переходя дорогу, нужно проявлять осторожность.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Мошенничество

Здесь многие таксисты и официанты так и норовят выманить из туриста побольше деньжат. А языковой барьер как раз им на руку, поскольку многие предпочитают не устраивать скандал, а просто отдать столько, сколько просят, и пойти дальше.

Мусор и грязь

На картинках Стамбул всегда выглядит величественным и опрятным, но на деле здесь на улицах очень большое количество мусора. При этом он не просто визуально портит картинку, но еще и источает неприятный запах.

Невкусная еда

Многие туристы отмечают, что пища в Стамбуле очень жирная и тяжелая, а напитки и десерты просто утопают в сахаре. На каждый день такой рацион не подойдет — хочется чего-то полегче, а найти это весьма проблематично.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Не такие красочные виды

На фотографиях Стамбул выглядит куда лучше, чем в реальности. Чаще всего прогулка выглядит так: вы идете по улицам, кругом развалины, грязь, серость, а потом резко встречается домик с ярким фасадом. Отдельные снимки получаются и впрямь красочными, но вот в целом пейзажи не особо впечатляют.

Загрязненный воздух

Напоследок стоит отметить, что иногда уровень загрязнения воздуха в Стамбуле превышает допустимую норму. Так что этот город не рекомендуется посещать астматикам и аллергикам: могут возникнуть серьезные проблемы с дыханием.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru