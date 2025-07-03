«Сердце Петербурга»: Почему Невский проспект — самое теплое место в городе?

Эх, славный Невский! Сколько историй он повидал, сколько судеб переплел! Порой думаешь, не просто улица это, а живое существо, дышащее историей и теплом.
Ведь где еще в нашем суровом граде найдешь такое притяжение, такую кипучую жизнь? Давайте прогуляемся по его прошлому и настоящему, и почувствуем тепло этого особенного места.
Все началось, как водится, с государевой воли, еще когда первый дом деревянный поставили, дабы Петру Алексеевичу было где приют найти (а было то в году 1703 от Рождества Христова), задумали проложить дорогу к Адмиралтейству. И вот, вырос проспект!
Солнце и тень Невского: Секреты правой и левой стороны
Знаете ли вы, что Невский – он, как два разных проспекта в одном? Правая сторона, она же нечетная, в народе "теневой" зовется. И правда, зимой там прохладнее, солнышко не балует.
Зато летом – благодать, свежо и прохладно! А вот четная сторона – "солнечная". Тут гулять одно удовольствие, особенно когда хочется погреться, да не перегреться. Так что, выбирайте сторону по погоде да по настроению!
Невский – теплая гавань Петербурга: Почему здесь всегда теплее?
Но главное, что на Невском всегда теплее, чем где бы то ни было в городе. Разница летом – градуса 2-3, а зимой и вовсе до 10-12 доходит! Это вам не шутки! Так что, когда в пригороде морозец крепчает, добро пожаловать на Невский, тут всегда можно согреться. Настоящая теплая гавань!
От Восстания до Лавры: Старый Невский и его мосты
А еще есть Старо-Невский – участок от площади Восстания до Александро-Невской Лавры. Его так зовут, потому что когда-то хотели проспект выпрямить да пустить по Гончарной и Тележной улицам.
Хорошо, что не вышло, а то не было бы у нас такого раздолья! И не забывайте про мосты – Зеленый через Мойку, Аничков через Фонтанку, Казанский через канал Грибоедова.
На каждом мосту – своя история, своя красота. Да и ширина проспекта разная – от 60 метров у Гостиного двора, до 25 у Мойки. Вот такой он, многоликий Невский!