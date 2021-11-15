СК возбудил дело после взрыва на заводе НЛМК в Липецке

Следственный комитет России займется расследованием причин ЧП на Новолипецком металлургическом комбинате, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на сайт регионального СКР.

Следствие утверждает, что пожар на территории угольного склада НЛМК возник из-за грубых нарушений, допущенных в процессе производства. Было возбуждено уголовное дело по статье о несоблюдении требований промышленной безопасности, которое привело к нанесению тяжкого вреда здоровью человека. По предварительным данным, к пожару привел взрыв угольной пыли, возникший из-за неисправности электрооборудования. В результате технологической катастрофы пострадала сотрудница-машинист, которая работала в углеподготовительном цеху. Женщину извлекли из-под завалов кровли и доставили в реанимацию с ожогами более 50% тела. В данный момент ее состояние оценивается как тяжелое.

Напомним, взрыв в одном из цехов металлургического комбината Липецка произошел в 14 ноября в 21:14 мск. По данным компании, происшествию предшествовало возгорание конвейера, которое было ликвидировано в течение 15 минут. В результате ЧП обрушилась кровля по всему периметру цеха — пострадал всего один человек. Прокуратура и СК объявили о начале проверки в связи с инцидентом.