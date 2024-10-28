В Кингисеппе случился пожар из-за пауэрбанка: эксперт объяснил, как не попасть в такую же ситуацию

Нарушать технику безопасности нельзя и в коем случае.

В Кингисеппе в квартире произошел пожар, к счастью, без пострадавших. Причиной возгорания стал пауэрбанк — съемный аккумулятор, поставленный ребенком на зарядку. У ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина портал Городовой.ру узнал, как избежать подобной трагедии.

Эксперт отметил, что сами по себе пауэрбанки не являются опасными предметами. Но при нарушении правил эксплуатации они быстро выходят из строя. Например, в этой ситуации произошло стечение обстоятельств — устройство было подключено к зарядке и находилось под подушкой.

«Заряжать таким образом нельзя. Любое устройство, которое подключается к сети электрического тока, нельзя замещать на батарее, рядом с газовыми приборами и накрывать чем-либо. В данном случае паурбанк был накрыт подушкой, из-за чего произошел перегрев», — подчеркнул Муртазин.

Также эксперт добавил, что если батарея устройства вздулась, оно часто падало или внешний вид изменился — лучше выкинуть съемный аккумулятор и купить новый.