«Скорее до Баку построят метро…»: почему метро в Петербурге — это вечная традиция несбывшихся планов

В Петербурге вновь звучат обещания построить 16 новых станций метро до 2035 года. Но горожане уже привыкли к красивым презентациям и обещаниям — на деле же метро почти не расширяется.

Почему все так долго и когда наконец наступит реальный прогресс?

Великие планы и фантастические сроки

Санкт-Петербург — город масштабных замыслов и долгосрочных проектов. Новая стратегия развития обещает обновление инфраструктуры и расширение метро с прицелом на 2030–2035 годы.

Однако, как часто бывает, «чем красивее пишут, тем дальше уходят от реальности».

Напомним: за последние пять лет город сдал всего несколько станций — чуть больше одной в год. Если темп не поменяется, новые 16 станций — дело далеко не ближайшего будущего.

Цифры и факты: от обещаний к реальности

Проект стратегического развития дает столь оптимистичные прогнозы, что порой кажется — это скорее фантастика.

В то время как новые станции даются с большим трудом, экстренно закрываются и ремонтируются существующие — ведь «метро не прибавилось, а даже слегка подсдулось».

Как пишет "Фонтанка", 37,3% территории плотной застройки Петербурга остаются вне зоны пешеходной доступности метро, а Красносельский район вообще не обслуживается метрополитеном.

«Открытие без выхода» — новая метростроительная реальность

В разговорах чиновников все чаще упоминается строительство станций «на транзит» — то есть без вестибюлей. Звучит парадоксально:

«Станция есть, а выйти с нее — нельзя».

Уже сейчас станция «Театральная» функционирует именно так, и это становится «временным» решением на неопределенный срок.

«Сколько можно говорить? Пора делать!» — жалуются горожане, видя бесконечные собрания и отчеты вместо новых проектов.

Состояние инфраструктуры — сигнал тревоги

Сегодня в Петербурге почти 200 эскалаторов выработали ресурс, и 63,6% из них — на грани поломки.

В час пик пассажиропоток превышает норму в 1,3–1,7 раза, а многие станции и вестибюли работают с перебоями или вовсе закрыты на ремонт по несколько месяцев.

Кольцевая линия: проект столетия

Идея новой кольцевой линии обсуждается почти 30 лет, при этом в Москве за это время запустили новый современный метрополитен.

Петербург продолжает «рисовать кружочки на карте» — и все это в то время, когда некоторые районы города остаются изолированными от метро, а новая инфраструктура строится преимущественно там, где уже есть альтернативы — новостройки и автобусы.

Недовольство нарастает. Жители устали от бесконечных планов и сдвигающихся сроков.

«Скорее до Баку построят метро…» — иронизируют петербуржцы, продолжая надеяться на перемены.

Не нужны красивые рендеры и отчеты, а реальные станции с вестибюлями, работающими эскалаторами и удобными выходами. Чтобы наконец перестать «рисовать будущее» и начать жить в нем.