99% честных людей: нейросеть составила портрет типичного петербургского воришки

Получился не столько портрет конкретного человека, сколько состояние души.

Отдел антисоциальных исследований «Фонтанки» использовал инновационный метод изучения проблем краж в магазинах — задействовал нейросеть.

Задача состояла в создании общего образа «типичного магазинного диверсанта» на основе ассортимента украденных товаров.

От небритого лица до детского питания

«Внешность: скорее всего, небрит, учитывая тягу к бритвенным станкам», — фиксирует искусственный интеллект.

Этот образ складывается из множества мелких, но важных деталей поведения и интересов воришки.

Исследование выявило типичные товары в списке желаний:

«Семейное положение — вероятно, есть ребенок, ведь не забывает прихватить баночку детского питания».

Это подчеркивает — воровство порой продиктовано не только корыстью, но и заботой о близких.

Роскошь и экономия — парадоксальная смесь

Нейросеть констатирует:

«Финансовое положение — явно стремится к благополучию (икра, виски, оливковое масло), но при этом экономит на самом важном — на кассе».

Такой контраст показывает желание жить на уровне, не соответствующем возможностям.

Забота о здоровье в специфическом виде

Искусственный интеллект отметил своеобразный подход к здоровью:

«Перед едой примет украденные витамины, побреется новым станком, а затем нанесет корейский гель».

Этот портрет — не столько личность, сколько символ внутреннего состояния.

Предвзятость мешает работать

ИИ подчеркивает:

«Получился не человек с определенным полом или возрастом, а состояние души».

Поэтому «охранникам сложно ориентироваться на такой образ — 99% подозреваемых оказываются честными покупателями».

Излишние подозрения ведут к конфликтам и порче репутации.

При этом портрет, составленный нейросетью разительно отличается от того, что составляли люди. Об этом писал ранее РБК.

Известные лица и настоящие проблемы

Для работников магазинов всегда ясны настоящие рецидивисты. А вот петербуржцы рассказывают:

«Основной ущерб наносят именно „шоплифтеры“ — группы по 10–12 человек заходят и выносят все, что хотят».

Привлекать за кражу при малой сумме — это «административка и смысла особого нет».

Кроме того, «крадут не только бедные — бухгалтер украла духи, а почтенный сотрудник — пачку масла».