99% честных людей: нейросеть составила портрет типичного петербургского воришки

Отдел антисоциальных исследований «Фонтанки» использовал инновационный метод изучения проблем краж в магазинах — задействовал нейросеть.
Задача состояла в создании общего образа «типичного магазинного диверсанта» на основе ассортимента украденных товаров.
От небритого лица до детского питания
«Внешность: скорее всего, небрит, учитывая тягу к бритвенным станкам», — фиксирует искусственный интеллект.
Этот образ складывается из множества мелких, но важных деталей поведения и интересов воришки.
Исследование выявило типичные товары в списке желаний:
«Семейное положение — вероятно, есть ребенок, ведь не забывает прихватить баночку детского питания».
Это подчеркивает — воровство порой продиктовано не только корыстью, но и заботой о близких.
Роскошь и экономия — парадоксальная смесь
Нейросеть констатирует:
«Финансовое положение — явно стремится к благополучию (икра, виски, оливковое масло), но при этом экономит на самом важном — на кассе».
Такой контраст показывает желание жить на уровне, не соответствующем возможностям.
Забота о здоровье в специфическом виде
Искусственный интеллект отметил своеобразный подход к здоровью:
«Перед едой примет украденные витамины, побреется новым станком, а затем нанесет корейский гель».
Этот портрет — не столько личность, сколько символ внутреннего состояния.
Предвзятость мешает работать
ИИ подчеркивает:
«Получился не человек с определенным полом или возрастом, а состояние души».
Поэтому «охранникам сложно ориентироваться на такой образ — 99% подозреваемых оказываются честными покупателями».
Излишние подозрения ведут к конфликтам и порче репутации.
При этом портрет, составленный нейросетью разительно отличается от того, что составляли люди. Об этом писал ранее РБК.
Известные лица и настоящие проблемы
Для работников магазинов всегда ясны настоящие рецидивисты. А вот петербуржцы рассказывают:
«Основной ущерб наносят именно „шоплифтеры“ — группы по 10–12 человек заходят и выносят все, что хотят».
Привлекать за кражу при малой сумме — это «административка и смысла особого нет».
Кроме того, «крадут не только бедные — бухгалтер украла духи, а почтенный сотрудник — пачку масла».