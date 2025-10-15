«Школьная карта 47»: как получить бесплатные поездки для ребенка и не попасть в ловушку «обычной банковской»

В Ленинградской области действует карта «Школа 47», которая предоставляет школьникам льготный проезд.
Чтобы активировать карту, необходимо получить ее в «Сбербанке», оформить согласие на обработку персональных данных и зарегистрировать как школьную.
«Без регистрации карта будет функционировать как обычная банковская карта», — предупреждают специалисты.
Для пользователей доступны разные виды абонементов
Пригородным школьникам предоставляют 2 бесплатных поездки без пересадок или 4 с пересадками в день.
Городским ученикам доступны 2 поездки с 50% скидкой.
Компенсацию затрат на проезд осуществляет школа или местная администрация. При превышении лимита поездок потребуется самостоятельная оплата.