Городовой / Город / «Школьная карта 47»: как получить бесплатные поездки для ребенка и не попасть в ловушку «обычной банковской»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
99% честных людей: нейросеть составила портрет типичного петербургского воришки Город
«Скорее до Баку построят метро…»: почему метро в Петербурге — это вечная традиция несбывшихся планов Город
«Фиг его знает, чего ожидать от этих странных питерцев»: почему жители Северной столицы вызывают опаску у других Город
Петербург принадлежал ветру, воде и тем, кто не спал: рассвет империи, которого мы больше не увидим Город
Смартфоны проиграли битву: почему часы в петербургском метро останутся вечной классикой Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты Туризм Достопримечательности
Категории
Общество Спорт

«Школьная карта 47»: как получить бесплатные поездки для ребенка и не попасть в ловушку «обычной банковской»

Опубликовано: 15 октября 2025 00:00
школьный проезд
«Школьная карта 47»: как получить бесплатные поездки для ребенка и не попасть в ловушку «обычной банковской»
globallookpress/Svetlana Vozmilova

Как получить льготный проезд для учеников Ленобласти.

В Ленинградской области действует карта «Школа 47», которая предоставляет школьникам льготный проезд.

Чтобы активировать карту, необходимо получить ее в «Сбербанке», оформить согласие на обработку персональных данных и зарегистрировать как школьную.

«Без регистрации карта будет функционировать как обычная банковская карта», — предупреждают специалисты.

Для пользователей доступны разные виды абонементов

Пригородным школьникам предоставляют 2 бесплатных поездки без пересадок или 4 с пересадками в день.

Городским ученикам доступны 2 поездки с 50% скидкой.

Компенсацию затрат на проезд осуществляет школа или местная администрация. При превышении лимита поездок потребуется самостоятельная оплата.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще