Городовой / Город / Беглов покидает Смольный: куда переедет администрация Петербурга
Эксклюзив
Последние новости
Дагестан — не только горы: стоит ли ехать на море в загадочный край Общество
Все что происходит в тайге, остается в тайге: Лыкова годами скрывала правду о муже-тиране Общество
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Истории
Категории
Общество Спорт

Беглов покидает Смольный: куда переедет администрация Петербурга

Опубликовано: 6 мая 2025 16:01
Смольный
Беглов покидает Смольный: куда переедет администрация Петербурга
globallookpress/ Zamir Usmanov

Власть впервые за 30 лет сменит локацию.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов до конца мая переедет в деловой квартал «Невская ратуша», расположенный на улице Моисеенко. Эта новость вызвала широкий резонанс и множество догадок о причинах и последствиях такого переезда.

Официально причина переезда объясняется необходимостью ремонта помещений, занимаемых губернатором в историческом здании Смольного института.

Ремонт Смольного: объективная необходимость или политический ход?

По словам источников «Делового Петербурга», помещения, занимаемые губернатором на третьем этаже левого крыла Смольного, требуют обновления. Однако, вопрос о том, будет ли новый кабинет градоначальника временным или постоянным, остается открытым.

В Смольном затруднились дать однозначный ответ на этот вопрос. Часть наблюдателей рассматривает этот переезд не только как техническую необходимость, но и как возможный политический ход.

«Невская ратуша»: новый офис губернатора

Александр Беглов будет работать в комфортабельном офисе на верхнем этаже «Невской ратуши» с отдельным входом. Этот современный деловой комплекс представляет собой крупномасштабный проект, строительство которого продолжалось с 2009 года.

Общая площадь комплекса составляет около 0,35 млн м2, включая семь бизнес-центров, здание для администрации города и гостиницу (еще строится). Административный корпус имеет площадь более 100 тыс м2.

Финансовая сторона вопроса: стоимость сделки

Город выкупил здание «Невской ратуши» у застройщика, связанного с «ВТБ Девелопмент», за 14,4 млрд рублей плюс рассрочку на 10 лет по ставке 9,5% годовых. Эта значительная сумма подчеркивает масштабы проекта и его важность для городской администрации.

Переезд чиновников в «Невскую ратушу» начался еще в 2017 году. Сегодня там располагаются многие комитеты городской администрации.

Развитие района: застройка вокруг «Невской ратуши»

Район вокруг «Невской ратуши» активно застраивается. Недавно были проведены крупные сделки с землей в этом районе, что свидетельствует о повышенном интересе застройщиков к этому местоположению. Переезд городской администрации в «Невскую ратушу» может стать импульсом для дальнейшего развития этого района и привлечения инвестиций.

Смольный как исторический символ

Смольный институт являлся официальной резиденцией мэра, а затем губернатора Санкт-Петербурга, более 30 лет. Переезд из исторического здания — знаменательное событие, которое символически может отражать изменения в жизни города и его управления. Это оставляет вопрос о символическом значении переезда для города.

Новости по теме
Ремонт главного символа «Алых парусов»: разведут ли Троицкий мост на праздник выпускников Ремонт главного символа «Алых парусов»: разведут ли Троицкий мост на праздник выпускников 30 мая 2025 23:31
Из кабинетов чиновников — в обитель благородства: зачем Смольному понадобилось избавляться от администрации Из кабинетов чиновников — в обитель благородства: зачем Смольному понадобилось избавляться от администрации 26 мая 2025 23:31
Две средних зарплаты петербуржца за квадрат: сколько стоит ремонт квартиры в 2025-м Две средних зарплаты петербуржца за квадрат: сколько стоит ремонт квартиры в 2025-м 26 мая 2025 09:33
От 39 тысяч до 800 тысяч: какие цены на аренду квартир в «писательских» локациях Петербурга и что влияет на стоимость жилья От 39 тысяч до 800 тысяч: какие цены на аренду квартир в «писательских» локациях Петербурга и что влияет на стоимость жилья 25 мая 2025 14:02
Собирают с окраин, а тратят в центре: почему капитальный ремонт в Петербурге буксует Собирают с окраин, а тратят в центре: почему капитальный ремонт в Петербурге буксует 25 мая 2025 10:01
Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще