Беглов покидает Смольный: куда переедет администрация Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов до конца мая переедет в деловой квартал «Невская ратуша», расположенный на улице Моисеенко. Эта новость вызвала широкий резонанс и множество догадок о причинах и последствиях такого переезда.

Официально причина переезда объясняется необходимостью ремонта помещений, занимаемых губернатором в историческом здании Смольного института.

Ремонт Смольного: объективная необходимость или политический ход?

По словам источников «Делового Петербурга», помещения, занимаемые губернатором на третьем этаже левого крыла Смольного, требуют обновления. Однако, вопрос о том, будет ли новый кабинет градоначальника временным или постоянным, остается открытым.

В Смольном затруднились дать однозначный ответ на этот вопрос. Часть наблюдателей рассматривает этот переезд не только как техническую необходимость, но и как возможный политический ход.

«Невская ратуша»: новый офис губернатора

Александр Беглов будет работать в комфортабельном офисе на верхнем этаже «Невской ратуши» с отдельным входом. Этот современный деловой комплекс представляет собой крупномасштабный проект, строительство которого продолжалось с 2009 года.

Общая площадь комплекса составляет около 0,35 млн м2, включая семь бизнес-центров, здание для администрации города и гостиницу (еще строится). Административный корпус имеет площадь более 100 тыс м2.

Финансовая сторона вопроса: стоимость сделки

Город выкупил здание «Невской ратуши» у застройщика, связанного с «ВТБ Девелопмент», за 14,4 млрд рублей плюс рассрочку на 10 лет по ставке 9,5% годовых. Эта значительная сумма подчеркивает масштабы проекта и его важность для городской администрации.

Переезд чиновников в «Невскую ратушу» начался еще в 2017 году. Сегодня там располагаются многие комитеты городской администрации.

Развитие района: застройка вокруг «Невской ратуши»

Район вокруг «Невской ратуши» активно застраивается. Недавно были проведены крупные сделки с землей в этом районе, что свидетельствует о повышенном интересе застройщиков к этому местоположению. Переезд городской администрации в «Невскую ратушу» может стать импульсом для дальнейшего развития этого района и привлечения инвестиций.

Смольный как исторический символ

Смольный институт являлся официальной резиденцией мэра, а затем губернатора Санкт-Петербурга, более 30 лет. Переезд из исторического здания — знаменательное событие, которое символически может отражать изменения в жизни города и его управления. Это оставляет вопрос о символическом значении переезда для города.