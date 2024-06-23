Советы для первого посещения Индии из личного опыта: готовьтесь к повышенному вниманию и не берите напитки на улицах

Поездка в Индию может оставить неоднозначные впечатления. Все будет зависеть от того, куда именно вы направитесь. Кто-то возвращается из страны довольным, а кто-то решает, что больше туда ни ногой. Если вы планируете ехать не на пляжный Гоа, то лучше заранее узнать, чего делать не стоит и с чем можно столкнуться.

Не говорить, что приехали недавно

Хоть индийцы и верят в карму, они не прочь заработать на приезжих не самым честным путем. Если вас спрашивают, давно ли вы прибыли, лучше ответьте, что живете в стране уже пару недель или месяц. Также можно сказать, что это не первый визит в государство. Это позволит местным понять, что вас не так-то просто обмануть.

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Не берите напитки на улице

В Индии санитарные нормы практически не соблюдаются. Уличные торговцы работают без перчаток и не всегда как следуют моют грязную посуду. Поэтому стаканчик какого-либо напитка вполне может наградить вас кишечной палочкой или другой инфекцией. Что касается еды, то роль антисептика играют острые специи.

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Приготовьтесь стать объектом повышенного внимания

Жители Индии верят, что белые люди приносят счастье и удачу. Поэтому они просят сфотографироваться с туристами. Местные будут просить вас о снимке везде: и в магазинах, и у туристических достопримечательностей. А поскольку путешественников из Европы в большинстве индийских городов не так-то много, могут даже выстраиваться очереди из желающих постоять рядом или подержать вас за руку. Женщины обычно подходят к женщинам, а мужчины — к мужчинам. Так что люди со светлой кожей в Индии могут почувствовать себя настоящими звездами.

Запаситесь наличными

В крупных городах можно найти банкоматы для снятия средств, однако расплатиться по карте реально далеко не везде. Чаще всего нужны наличные. Если у вас нет карты иностранного банка, лучше запастись долларами, которые можно обменять на рупии.

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Возьмите с собой лекарства

Первое, о чем стоит вспомнить при сборах — средства от пищевого отправления. С большой вероятностью они могут вам понадобиться. Также стоит не забыть средство от изжоги. Острая еда легко может ее вызвать.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему в Индии почитают коров.

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