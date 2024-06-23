Советы для первого посещения Индии из личного опыта: готовьтесь к повышенному вниманию и не берите напитки на улицах

Поездка в Индию может оставить неоднозначные впечатления. Все будет зависеть от того, куда именно вы направитесь. Кто-то возвращается из страны довольным, а кто-то решает, что больше туда ни ногой. Если вы планируете ехать не на пляжный Гоа, то лучше заранее узнать, чего делать не стоит и с чем можно столкнуться.
Не говорить, что приехали недавно
Хоть индийцы и верят в карму, они не прочь заработать на приезжих не самым честным путем. Если вас спрашивают, давно ли вы прибыли, лучше ответьте, что живете в стране уже пару недель или месяц. Также можно сказать, что это не первый визит в государство. Это позволит местным понять, что вас не так-то просто обмануть.
Не берите напитки на улице
В Индии санитарные нормы практически не соблюдаются. Уличные торговцы работают без перчаток и не всегда как следуют моют грязную посуду. Поэтому стаканчик какого-либо напитка вполне может наградить вас кишечной палочкой или другой инфекцией. Что касается еды, то роль антисептика играют острые специи.
Приготовьтесь стать объектом повышенного внимания
Жители Индии верят, что белые люди приносят счастье и удачу. Поэтому они просят сфотографироваться с туристами. Местные будут просить вас о снимке везде: и в магазинах, и у туристических достопримечательностей. А поскольку путешественников из Европы в большинстве индийских городов не так-то много, могут даже выстраиваться очереди из желающих постоять рядом или подержать вас за руку. Женщины обычно подходят к женщинам, а мужчины — к мужчинам. Так что люди со светлой кожей в Индии могут почувствовать себя настоящими звездами.
Запаситесь наличными
В крупных городах можно найти банкоматы для снятия средств, однако расплатиться по карте реально далеко не везде. Чаще всего нужны наличные. Если у вас нет карты иностранного банка, лучше запастись долларами, которые можно обменять на рупии.
Возьмите с собой лекарства
Первое, о чем стоит вспомнить при сборах — средства от пищевого отправления. С большой вероятностью они могут вам понадобиться. Также стоит не забыть средство от изжоги. Острая еда легко может ее вызвать.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему в Индии почитают коров.
Источник фото: Legion-Media