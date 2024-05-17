Священное животное: почему в Индии коров почитают больше собственных матерей

Многие знают, что в Индии коровы считаются священными животными, обижать которых ни в коем случае нельзя. Они чувствуют себя там как короли жизни, получая дары от людей в виде еды и воды. Но откуда это пошло и какие еще привилегии есть у этих четвероногих существ?

Всеобщая мать

По древним легендам Шива появился именно из уха великой Матери-коровы. Ее облик приняла богиня земли Притхиви. Ездил Шива на быке. Кришна тоже по священным писаниям в детстве был пастухом и играл коровам на флейте.

Образ этого животного был чуть ли не во всех текстах. Говорилось и о волшебной корове Камдхене. Она могла исполнять любые желания, даже самые нескромные. Именно поэтому люди сейчас стараются задобрить скот, чтобы и богаче стать, и счастливее.

Коровы на улицах Индии чувствуют себя как дома. Они могут спокойно прогуливаться по проезжей части, поспать там или просто полежать. Тревожить ее ни в коем случае нельзя, чтобы не прогневать богов. Не все коровы бездомные. У многих есть хозяева, которые просто выпускают питомцев погулять и поесть. Народ обычно подкармливает особо голодных, чтобы получить в обмен благословение. Это считается хорошим делом.

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Дары от коровы

Говорится, что корова не только получает от людей разнообразные яства, но еще и отдает пять важных элементов. Навоз люди используют в качестве топлива для обогрева дома и приготовления еды, удобряют им землю и даже очищают воду для церемоний и таинств. Фильтрованная коровья моча обладает огромным спектром целебных качеств. В Индии считают, что она очищает тело от токсинов, приводит в порядок работу желудка, печени и кожу.

Молоко называют жидкой религией. Говорят, что люди, которые пьют молоко коровы, априори добрые и благостные. Вместе с этой жидкостью в тело проникает сам божественный дух. Масло гхи, которое готовят часами до красивого карамельного оттенка, прекрасно укрепляет иммунитет, борется с недугами, убивает микробы, а напиток ласси, который готовится из йогурта, воды, льда, сахара, соли, трав, специй, очищает кровь и выводит плохой холестерин.

Источник фото: Legion-Media

Как задабривают Богов

К коровам относятся с большим уважением и почтением. Их даже не прогоняют со взлетно-посадочной полосы, настолько фривольно они себя чувствуют. Если, например, самолету именно в момент прогулки копытного нужно сесть или взлететь, то в рубке включают звук, напоминающий рык тигра. Тогда корова сама отходит на безопасное расстояние и не мешает процессу.

Бить палками или кричать на коров нельзя. Это считается великим грехом. Конечно, употреблять в пищу это священное животное тоже запрещено. Если человек все-таки съел говядину, то в загробном мире его душу ждут ужасные телесные страдания. Их количество будет ровно таким, сколько было волосков на съеденном животном.

Источник фото: Legion-Media