Мечта Петра Великого: история Андреевского собора, который хранит морские традиции

Андреевский собор на Васильевском острове — это одна из тех исторических жемчужин Санкт-Петербурга, которая связана с именем Петра Великого, а также морскими традициями России. Император мечтал создать этот храм, и его история полна интересных событий, отражающих дух того времени, когда Петербург только начинал становиться столицей.

Как все начиналось

Идея построить храм во имя апостола Андрея Первозванного, покровителя российского флота, принадлежит Петру I. Он желал, чтобы на Васильевском острове появился красивый собор, который стал бы духовным центром нового района. Однако император умер, и проект был заморожен.

Деревянная церковь

В 1728 году начали рубить лес для деревянной церкви, а в 1729–1732 годах храм был построен. Его проект приписывают архитектору Доменико Трезини или его сыну Карло Джузеппе Трезини. Деньги на строительство выделил генерал-адмирал граф Федор Апраксин, один из первых кавалеров ордена Андрея Первозванного.

В деревянной церкви перенесли иконостас из дворца князя Меншикова, где раньше проходили богослужения для местных жителей, который сохранился и считается одним из старейших в Петербурге. В 1744 году церковь получила статус собора. Однако здание было небольшим, холодным и темным, зимой там было почти невозможно находиться, особенно детям и женщинам, передает сайт Прогулки по Петербургу.

Строительство каменного собора

В 1761 году во время грозы молния ударила в деревянный храм, и он полностью сгорел. Уцелел только резной иконостас. Это стало поводом для строительства более прочного каменного собора. В 1764 году на том же месте начали возводить новый храм по проекту архитектора Александра Францевича Виста, которое было завершено лишь через 19 лет.

Собор сегодня

Сегодня Андреевский собор — это действующий православный храм и памятник архитектуры XVIII века. Он сохраняет морские традиции и связывает Петербург с эпохой Петра Великого и становлением российского флота.