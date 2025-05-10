Степан, у гостя карета сломалась: в Петербурге могут навсегда запретить извоз на экипажах

Кареты с лошадьми, ставшие привычной частью петербургского антуража, могут исчезнуть из центра города. Депутат ЗакСа Павел Крупник предложил запретить этот вид бизнеса, аргументируя инициативу отсутствием у извозчиков лицензий, регистрации и налоговой прозрачности.

Он также заявил, что повозками нередко управляют несовершеннолетние, а безопасность пешеходов якобы под угрозой.

Однако петербуржцы, которых действительно заботит уличная безопасность, воспринимают эту инициативу с недоумением. Шанс быть сбитым каретой в центре города стремится к нулю — особенно на фоне реальных проблем с водителями самокатов и автомобилистами, игнорирующими пешеходные переходы.

На Невском конные экипажи — скорее туристическое украшение, чем источник риска, отмечает BFMSPB.

Извочики, в свою очередь, подчеркивают: лошади у них ухоженные, движение строго регламентировано ПДД, а запрягать животных без подготовки — себе дороже. Тем не менее вопрос остается открытым: до 1 июня Законодательное собрание будет собирать предложения по регулированию этой сферы.

Петербург может лишиться одного из своих знаковых символов — а вместе с ним и части живой атмосферы города, любимой как туристами, так и местными.