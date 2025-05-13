Такси по-новому: почему петербуржцам придется платить больше и ездить на «Ладах»

Петербургских пассажиров такси ждет неприятный сюрприз — цены на поездки могут взлететь на 25-50%. Причина — готовящийся закон о локализации такси, который, по мнению таксистов, приведет к значительному росту расходов и снижению доступности услуги.

Водители собирают подписи под обращением в Госдуму РФ с просьбой пересмотреть законопроект, опасаясь массового ухода в «теневой» сектор.

Коснется каждого второго: петербуржцы привыкли к комфорту

Согласно данным комитета по транспорту Санкт-Петербурга, услуги такси в Северной столице оказывают около 2 тысяч перевозчиков (в том числе ИП и самозанятые) и с десяток служб заказа легкового такси. Всего в городе зарегистрировано свыше 50 тысяч автомобилей, которые легально перевозят пассажиров.

А по данным социсследований, более половины жителей Петербурга не менее двух раз в месяц прибегают к услугам такси. При этом каждый четвертый петербуржец признался, что за минувший год ощутил «существенное подорожание» поездок. Но это, как оказывается, еще не предел.

«Лада» вместо «иномарки»: выбор без выбора?

В Госдуме рассматривается новый законопроект, согласно которому все используемые для перевозок автомобили должны быть «локализованы» в России.

Для подсчета степени локализации (то есть выпуска компонентов на российских автозаводах) используется сложная система баллов. И специалисты уже подсчитали, что на данный момент под соответствующие требования подходят только четыре модели АвтоВАЗа: Lada Vesta, Granta, Largus и Aura.

То есть никакие другие марки и модели такси-парки приобретать не смогут. Сами таксисты уверены — по опыту эти машины преимущественно ориентированы на «бытовое использование» и не адаптированы под интенсивную эксплуатацию в такси, что неизбежно приведет к дополнительным расходам на ремонт и обслуживание.

Финансовая сторона вопроса: ремонт и обслуживание

«По отраслевым данным, годовые расходы на внеплановый ремонт одного автомобиля марки Lada превышают 70 тыс. рублей», — цитирует открытое обращение «Аргументы и факты», которое представители отрасли готовят к отправке в Госдуму.

Сейчас под этим письмом к законодателям свои подписи поставили более 200 петербургских таксистов. Эти дополнительные расходы, несомненно, лягут на плечи пассажиров в виде повышения тарифов.

«Теневой» сектор: уход от контроля и безопасности

По мнению участников рынка, подобные меры могут привести к значительному росту цен на поездки (цифры называют разные — от 25% до 50%), снижению доступности услуги, а также к массовому уходу водителей в «серую» зону — вне официальных платформ и без должного контроля качества и безопасности перевозок.

Это представляет серьезную опасность для пассажиров, которые лишатся гарантий безопасности и возможности защитить свои права в случае неприятных инцидентов.

Удар по малому и среднему бизнесу

Особенно обеспокоены перспективами мелкие и средние такси-парки. Многие из них не смогут выполнить требования по техническому обеспечению и юридическому оформлению, что приведёт к их уходу с рынка.

Это приведет к концентрации рынка в руках крупных игроков и ослаблению конкуренции, что также может сказаться на качестве и стоимости услуг.