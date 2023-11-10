Темная комната станет светлее без ремонта: помогут три секретных приема дизайнеров

Много тратиться на их реализацию не придется.

Если окна квартиры выходят на северную сторону, солнце будет в жилище редким гостем. Чтобы сделать темную комнату немного уютнее, можно воспользоваться секретными приемами дизайнеров.

В первую очередь добавьте в помещение изящные торшеры или точечные светильники. Светодиодные лампы потребляют не так много электроэнергии, поэтому их можно включать даже днем. Чем больше их будет, тем светлее можно сделать комнату.

Постарайтесь по максимуму освободить пространство, а особенно подоконники. Если не заставлять их, в комнату будет поступать больше света. Кроме того, используйте светлые оттенки по максимуму, советует портал Mydecor. Это касается не только отделки, но и текстиля: штор, декоративных подушек, ковров.

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