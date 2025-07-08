Тишина на воде: как Петербург борется с ночным шумом от прогулок на судах

Санкт-Петербург — город, который невозможно представить без рек, каналов и, конечно, знаменитых ночных прогулок по воде.

Тысячи туристов каждый год приезжают сюда, чтобы полюбоваться разводными мостами и огнями города с воды. Но для многих жителей набережных эти романтичные экскурсии оборачиваются бессонными ночами.

В чем суть проблемы?

Шум по ночам: жители домов у воды жалуются на громкую музыку, крики и объявления экскурсоводов, доносящиеся с катеров и теплоходов.

Особенно тяжело тем, чьи окна выходят прямо на набережные — ночью хочется спать, а не слушать очередной рассказ о Петропавловской крепости.

Поток туристов: водный туризм в Петербурге — это не просто развлечение, а огромная индустрия. Только официально за сезон перевозят более 3,4 млн человек.

Экскурсии идут практически круглосуточно, особенно летом, когда белые ночи и развод мостов собирают толпы желающих.

Как власти и бизнес решают вопрос

В этом году депутаты ЗакСа и Комитет по развитию туризма наконец-то обратили внимание на жалобы горожан, пишет Форпост.

После обсуждений с владельцами судов приняли решение: отказаться от громкоговорителей и перейти на индивидуальные наушники для экскурсантов.

Теперь вместо того, чтобы вещать на весь район, экскурсоводы будут рассказывать историю города в ухо каждому туристу.

Как проходят ночные прогулки и почему они так популярны

Экскурсии стартуют после полуночи и длятся от полутора часов. Туристы наблюдают развод мостов, слушают рассказы экскурсоводов, иногда — живую музыку или диджея.

Есть ли компромисс?

Важно найти баланс между интересами туристов и жителей. Введение наушников — шаг в правильном направлении, но многое зависит от того, насколько строго будут следить за соблюдением новых правил.

Кроме того, с 1 марта 2025 года в городе вступили в силу новые ограничения на движение маломерных судов, в том числе водных мотоциклов и гидроциклов.

Особенно жестко эти правила касаются ночного времени — с 23:00 до 5:00 — и действуют в историческом центре Петербурга.

В эти часы просто так прокатиться на гидроцикле или водном мотоцикле в этих зонах теперь нельзя. Исключения сделаны только для организованных культурных или спортивных мероприятий и для служебных судов.

Появились и зоны, где движение гидроциклов и водных мотоциклов запрещено круглосуточно — это Фонтанка, Мойка, Зимняя Канавка, Крюков канал, канал Грибоедова и Кронверкский пролив.

Что думают петербуржцы?

Местные жители активно обсуждают решения властей в соцсети и предлагают более радикальные меры.

«Ну если нам, как маломерам под ГИМС, запретили вход в отдельный район Невы, то вообще никаких проблем закрыть движение всех судов по рекам и каналам с 23 до 5 утра»;

«Могу подсказать идею — проект этак на 10-20 млрд рублей по возведению шумоотражающих экранов по всем набережным Центрального района, по аналогии с автотрассами», — пишут местные жители в Сети.

Город постепенно выстраивает баланс между развитием водного туризма и сохранением качества жизни в историческом центре. Новые правила — это шаг к тому, чтобы Петербург оставался красивым и живым, но при этом уважал права своих жителей.