Топ-5 блюд, которые обязательно нужно попробовать в Турции

Пожалуй, один из наиболее приятных способов поближе познакомиться со страной и ее культурой — это отведать местную кухню. Вот какие блюда непременно стоит попробовать, если окажетесь в Турции. Забегая вперед, стоит отметить, что рацион турков настолько разнообразен, что каждый сможет найти лакомство себе по душе.

Из чего состоит турецкая кухня

Основную часть рациона, безусловно, составляет мясо. Также большой упор делается на свежие овощи и молочку. А еще турки обожают различные виды выпечки. В целом турецкая кухня считается весьма полезной и сбалансированной.

Особое внимание в этой стране уделяют завтракам. Здесь даже принято приглашать друзей не на ужин, а на завтрак. По утрам близкие часто собираются за одним столом, чтобы насладиться пищей вместе.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

При этом количество угощений впечатляет. Однако единого вида завтрака здесь нет, турки едят все: различные блюда из яиц, оливки, овощи, сыры и колбасы, многочисленные виды хлеба и хлебобулочных изделий, к которым непременно подают всевозможные намазки.

А вместо кофе по утрам пьют чай. В Турции вообще уделяют чаю особое внимание и за раз выпивают по несколько чашек. Горячий напиток усиливает потоотделение и помогает легче переносить жару.

И если с завтраком все понятно, то вот разнообразие блюд, которые подаются на обед и ужин, может сбить неопытного туриста с толку. Поэтому возьмите на заметку лучшие блюда, с которых стоит начать знакомство с турецкой кухней.

Какие блюда нужно отведать, оказавшись в Турции

Прежде всего стоит отметить кебаб. В основном его готовят из баранины или говядины, а подают совершенно по-разному: на шампурах, в лаваше или пите, а также с различными соусами — от йогурта и до кетчупа.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Еще одна жемчужина турецкой кухни — это балык-экмек. Дословно это название переводится как «хлеб с рыбой». Закуска состоит из обжаренной рыбы (скумбрии, окуня или дорадо), которую подают в хлебе на подушке из овощей и листьев салата.

По возможности обязательно попробуйте гезлеме. Это турецкая лепешка с начинкой из фарша, картофеля, яиц, шпината или сыра. Бывают и сладкие варианты: например с медом или бананом и шоколадом.

Приготовление гезлеме — настоящее шоу для туристов. Несколько человек катают тесто на открытой кухне, а затем выпекают лепешки на огромной сковороде.

Любителям стрит-фуда непременно стоит попробовать симит. Это бублик, посыпанный кунжутом, который часто едят на завтрак вприкуску с айраном. Он отличается аппетитной румяной корочкой и невероятно нежным мякишем.

А на десерт непременно возьмите сютлач. Это рисовый пудинг, который похож на крем-брюле, но имеет гораздо более нежную консистенцию и молочно-сливочный вкус. Этот пудинг запекают в глиняных горшочках, а подают вместе с традиционным турецким чаем, пишет «Совкомблог».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru