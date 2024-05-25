Топ-5 самых мистических мест в России: привлекут любителей паранормального туризма

Чтобы путешествие точно получилось незабываемым, необязательно тратить кучу денег на заграничный тур со «все включено». Впечатления, которые останутся на всю жизнь, можно получить и в России. Если отправиться в уголки, которые многие считают мистическими и паранормальными. Там люди чаще всего сталкиваются с потусторонним.

Молёбский треугольник

Эта аномальная зона находится в Пермском крае, недалеко от границы со Свердловской областью. Уфологи убеждены, что именно на окраине села Молёбка на Землю высаживались инопланетяне. Впервые об этом заготовили еще в 1980-х.

Слухи начали распространяться после того, как местный охотник Эмиль Бачурин обнаружил в окрестностях странный круг диаметром больше 60 метров. Трава внутри него была примятой, будто на нее садилось инопланетное судно. Но это не единственная странность. Грунт в этом месте имел необычно высокую температуру, из-за чего там зимой таял снег. Также мужчина заметил, что у него отстают часы. А позже даже заявлял, что вступил в контакт с пришельцами.

Гора Воттоваара

Многие туристы, побывавшие на этой горе в Карелии, называют ее местом силы, другие же жалуются на резкое ухудшение самочувствия. Главной загадкой, придававшей этой зоне мистический антураж, долгое время считались необычные сооружения из камней — большие валуны на маленьких камушках. Люди гадали, кто мог такое построить. Однако специалисты сошлись во мнении, что это заслуга природы. Якобы при таянии ледника камни сложились так сами собой. А вот вопросы к неизвестно кем выдолбленной в скалах лестнице из тринадцати ступеней остались.

Тем не менее скептики, считают что ничего сверхъестественного на горе нет. А распространение историй о «паранормальщине» только вредит местной природе.

«Там сотни лет собираются товарищи всякой колдовской деятельности. Загадили там все всякими ленточками, монетками и не только», — пишет один из туристов в отзывах на Google картах.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media

Бесов Нос

В Карелии есть и другое таинственное место — Бесов нос. Там обнаружили древние наскальные рисунки — петроглифы, которым 5–6 тысяч лет. Считается, что на одном из них изображен бес, держащий в руке православный крест. Через все его тело проходит трещина. Путешественники отмечают, что в этом месте может резко меняться настроение, а время течет не так, как положено.

Однако, возможно, это всего лишь выдумки впечатлительных людей. Ученые полагают, что изображение беса появилось позже, чем остальные рисунки — в XV–XVI веках. Его авторство приписывают монахам Муромского монастыря. Якобы так они хотели ослабить влияние темных сил.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: MFA Russia / Global Look Press / Global Look Press

Кашкулакская пещера

Это место называют также пещерой Черного Дьявола. Широкую известность она получила в конце 1950-х. Говорили, что исследовавшие место геологи покинули пещеру всего спустя несколько минут после входа. Внутри они почувствовали необъяснимый и внезапный страх.

Известно, что в древние времена там приносили жертвы языческим божествам. Внутри до сих пор сохранился алтарь жрецов.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media

Телецкое озеро

Водоем на Алтае называют не иначе как Российскими Бермудами. Озеро буквально притягивает к себе трагедии. В 2006 году в него рухнул частный гидросамолет. Тела двух пассажиров и пилота так и не нашли. В 2009 году в водах утонул снегоход. Два человека, следовавших на нем, погибли. В 2011 году водоем утянул на дно маломерное судно. Девятерых пассажиров и членов экипажа удалось спасти, четверо погибли. А в 2017 году здесь потерпел крушение вертолет. Все пять человек, находившиеся на борту, утонули.

Пугает и то, что в районе Телецкого озера резко меняется погода, может сильно опуститься температура и подняться сильный ветер. Из-за этого на водной глади возникают волны, которые способны топить суда.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media