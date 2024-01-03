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Тратить нужно с умом: вот как не остаться без денег на новогодних праздниках

Тратить нужно с умом: вот как не остаться без денег на новогодних праздниках
как не потратить все деньги на новогодних праздниках

Экономист подсказал рабочую стратегию.

Во время новогодних праздников часто возникает соблазн прогуляться по торговым центрам или выбрать презенты для близких и товары для дома в онлайн-магазинах. Если поддаться этому порыву, можно просидеть без денег весь январь. Как обезопасить себя от этого сценария, объяснил кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Чтобы не остаться у разбитого корыта, финансовый аналитик посоветовал создать неприкосновенный запас, который вы ни в коем случае не будете расходовать. Это может быть тринадцатая зарплата или часть основного оклада.

Кроме того, нельзя тянуть с обязательными платежами — кредитами, налогами или коммуналкой. Если вам предстоит расчет, отложите деньги заранее.

Специалист подчеркнул, что также не стоит усердствовать с организацией богатых застолий на праздники. С празднованием Рождества или Старого Нового года лучше быть поскромнее.

«Можно купить что-то и дорогое, и деликатесное, но в том объеме, который реально вам нужен и который реально может удовлетворить ваши гастрономические потребности, брать не количеством, а качеством, потом все равно будете выкидывать или есть, пока глаза не вылезут из орбит», — отметил эксперт в беседе с «Лентой».

Источник фото: jcomp/freepik

Общество Финансы Праздники
3 января 2024 11:45
Дарья Бегишева
Дарья Бегишева
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