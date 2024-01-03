Тратить нужно с умом: вот как не остаться без денег на новогодних праздниках

Во время новогодних праздников часто возникает соблазн прогуляться по торговым центрам или выбрать презенты для близких и товары для дома в онлайн-магазинах. Если поддаться этому порыву, можно просидеть без денег весь январь. Как обезопасить себя от этого сценария, объяснил кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Чтобы не остаться у разбитого корыта, финансовый аналитик посоветовал создать неприкосновенный запас, который вы ни в коем случае не будете расходовать. Это может быть тринадцатая зарплата или часть основного оклада.

Кроме того, нельзя тянуть с обязательными платежами — кредитами, налогами или коммуналкой. Если вам предстоит расчет, отложите деньги заранее.

Специалист подчеркнул, что также не стоит усердствовать с организацией богатых застолий на праздники. С празднованием Рождества или Старого Нового года лучше быть поскромнее.

«Можно купить что-то и дорогое, и деликатесное, но в том объеме, который реально вам нужен и который реально может удовлетворить ваши гастрономические потребности, брать не количеством, а качеством, потом все равно будете выкидывать или есть, пока глаза не вылезут из орбит», — отметил эксперт в беседе с «Лентой».

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