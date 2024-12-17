Расселение хрущевок: почему вам не придется доплачивать

Вопрос о доплате за новое жилье при сносе старых построек часто вызывает у жителей тревогу. Однако Верховный суд России разъяснил, кому и в каких случаях платить не придется

Жильцы, переселяемые из аварийных домов, не обязаны оплачивать разницу в стоимости между старой и новой квартирой. Это связано с тем, что финансирование программы идет из областного, местного бюджета и специального фонда, а не из средств граждан. А федеральное законодательство и региональные адресные программы не предусматривают таких выплат.

Причем у жителей Петербурга есть право при расселении выбрать один из двух вариантов:

получить выкупную цену;

получить новое жильё.

При выборе второго варианта важно подписывать договор, где указано, что предоставляемое жилье равноценно изымаемому. Эта формулировка защитит ваши интересы в суде.

Совет для петербуржцев

Если ваш дом внесен в списки на расселение, заранее напишите заявление в местную администрацию, выбирая предоставление нового жилья. Это поможет избежать лишних сложностей и упростит защиту ваших прав в случае судебных разбирательств. Отстаивайте свои интересы и будьте внимательны при оформлении документов.