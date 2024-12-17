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Общество Спорт

Расселение хрущевок: почему вам не придется доплачивать

17 декабря 2024 17:31
Требуют миллион: нужно ли доплачивать за новое жилье в Санкт-Петербурге, если старый дом снесут
Расселение хрущевок: почему вам не придется доплачивать
Elena Mayorova/ Global Look Press

В Верховном суде все разъяснили.

Вопрос о доплате за новое жилье при сносе старых построек часто вызывает у жителей тревогу. Однако Верховный суд России разъяснил, кому и в каких случаях платить не придется

Жильцы, переселяемые из аварийных домов, не обязаны оплачивать разницу в стоимости между старой и новой квартирой. Это связано с тем, что финансирование программы идет из областного, местного бюджета и специального фонда, а не из средств граждан. А федеральное законодательство и региональные адресные программы не предусматривают таких выплат.

Причем у жителей Петербурга есть право при расселении выбрать один из двух вариантов:

  • получить выкупную цену;
  • получить новое жильё.

При выборе второго варианта важно подписывать договор, где указано, что предоставляемое жилье равноценно изымаемому. Эта формулировка защитит ваши интересы в суде.

Совет для петербуржцев

Если ваш дом внесен в списки на расселение, заранее напишите заявление в местную администрацию, выбирая предоставление нового жилья. Это поможет избежать лишних сложностей и упростит защиту ваших прав в случае судебных разбирательств. Отстаивайте свои интересы и будьте внимательны при оформлении документов.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургНедвижимостьЗакон
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