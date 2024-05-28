В эти страны можно лететь без знания английского: туристов поймут и на русском

Зачастую в путешествиях бывает некомфортно без знания иностранного языка, ведь чтобы хорошо ориентироваться в чужой стране, в идеале знать хотя бы английский. Но далеко не во всех странах он так уж необходим. Вот места, где русскому туристу будет все равно комфортно, даже если он не владеет другими языками.

Страны, где есть инфраструктура для русских туристов

Во многих странах если и не говорят по-русски, то хорошо обустраивают все для русскоязычных туристов. Например, в Таиланде и Турции путешественник из России точно не пропадет. А все потому что здесь на курортах есть и русское меню, и куча табличек с указателями на русском языке. Так что вы без проблем сможете заказать себе обед и найти в городе все, что вам нужно: от продуктового магазина до музея и других развлечений.

А еще здесь очень много магазинов и ресторанов с русской едой, а на Пхукете и в Паттайе есть русские школы и детские сады.

Еще одна страна, в которой россиянину будет комфортно — это Финляндия. Сюда часто на шопинг приезжают петербуржцы, поэтому здесь даже ценники дублируются на русском языке.

Приятно порадует русского туриста и Греция. На полуострове Халкидики меню, вывески, экскурсии и даже книги — на русском. Причем это не просто редкое исключение, а правило. Так что ориентироваться здесь очень даже легко.

Наконец, весьма неплохо для русских туристов адаптирована Испания. На популярных курортах вы сможете с легкостью объясниться с персоналом отеля и даже записаться на экскурсию с русскоговорящим гидом.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Страны, где многие люди говорят по-русски

На самом деле на русском говорят не только в соседних странах вроде Грузии и Абхазии. Есть еще немало мест, где можно часто услышать родную речь и чувствовать себя комфортно. А если вы при этом еще и выучите парочку местных слов, то несомненно обзаведетесь новыми друзьями.

Так, стоит отметить Израиль. Русский язык здесь даже предлагали признать государственным. Так что изъясняться совсем не составит труда.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Еще отдельно стоит выделить Чехию. Здесь много кто говорит на русском, но из более старшего поколения. А в меню также очень часто встречаются позиции на русском языке.

Также к странам, где русская речь — норма, можно отнести Узбекистан, Болгарию и Литву. Так что если вы имеете мало опыта в путешествиях, можно задуматься о поездке в одну из этих стран. Вам будет комфортно, а о языковом барьере можно будет позабыть, пишет портал Skyscanner.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru