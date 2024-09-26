В грядущие выходные в Петербурге откроют бесплатный вход в секретные залы музеев

С 27 по 29 сентября у горожан и туристов появится уникальная возможность.

С 27 по 29 сентября в Петербурге пройдет фестиваль «Друзья Петербурга», который предложит жителям и гостям города уникальную возможность посетить необычные экскурсии и культурные мероприятия. В рамках фестиваля можно будет попасть в залы и фонды музеев, которые обычно закрыты для публики, а также стать свидетелями эксклюзивных событий, подготовленных специально для этого мероприятия.

Одной из самых интересных экскурсий станет визит в Кунсткамеру, где гости смогут увидеть знаменитый Готторпский глобус, диаметр которого превышает три метра. Этот глобус, первый экспонат музея, был подарен Петру Великому.

Также, в дни фестиваля Государственный музей-заповедник «Царское Село» откроет доступ к фондохранилищу «Мужской костюм», где хранится более 2 000 уникальных предметов, включая мундиры великих князей и императоров. Кроме того, будут представлены мундирные платья Екатерины II, императрицы Александры Федоровны и дочерей Николая II, а также детские мундиры XVIII–XX веков. Еще одно открытие ждет посетителей в виде фондохранилища архитектурной графики, где собраны чертежи дворцов Царского Села и генеральные планы Петербурга.

Фестиваль также включает интерактивные культурные медиации в таких знаковых местах, как Некрополь мастеров искусств, Нарвские ворота и Зубовский флигель Екатерининского дворца, который специально открыт для социальных групп.

Особое внимание на фестивале уделено творческой молодежи. Молодые медиахудожники подготовили два эксклюзивных проекта: аудиовизуальное представление в Михайловском саду «Обратная сторона дворца» и выставку цифрового искусства в планетарии «Лахта Центра».

Фестиваль «Друзья Петербурга» также предлагает семейную программу. Для детей разных возрастов культурные площадки города — Русский музей, Музей истории Санкт-Петербурга и другие — подготовили мастер-классы по архитектуре и культуре города. Юные участники смогут создавать скульптуры, гравюры и коллажи, а также лепить рельефы с изображениями петербургских зданий и памятников.

Все мероприятия фестиваля бесплатны, однако требуется предварительная регистрация на сайте.