В Минобороны Украины не увидели признаков российского «вторжения»

Резник указал, что у России нет как таковых ударных подразделений, которые бы могли начать вторжение, а на их формирование уйдет около месяца. «Ударная группировка с военной точки зрения имеет несколько признаков. Так вот, по состоянию на сегодняшний день, вот те 119 тыс. наземного компонента не сформировали ударный компонент, чтобы осуществить нападение на Украину, вторжение» — сказал он. Министр обороны подчеркнул, что эти сведения предоставлены украинской разведкой, которая сопоставила информацию от союзников Киева. По его словам, Киев сохраняет спокойствие, оценивая все доступные факты.
При этом глава ведомства не исключает, что Москва захочет дестабилизировать ситуацию на Украине изнутри, вместо прямого военного вмешательства. Резник выделил два возможных источника внутреннего переворота — восстание противников коронавирусных ограничений, либо недовольных политическим устройством страны или экономической политикой Киева.