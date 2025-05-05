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«В Москве такого нет»: актер из «А зори здесь тихие...» назвал Кудрово «издевательством над человечеством»

Опубликовано: 5 мая 2025 09:01
Кадр из сериала
«В Москве такого нет»: актер из «А зори здесь тихие...» назвал Кудрово «издевательством над человечеством»
Источник фото: Сериал «Ласт квест»

А еще «бетонной раковой опухолью» не теле Петербурга.

Известный актёр Пётр Фёдоров в беседе с «Кинопоиском» рассказал, как проходил выбор локаций для его сериала «Ласт Квест» и почему именно Петербург стал сценой действия.

По словам звезды ленты «А зори здесь тихие...», изначально он мечтал снять сериал в Москве, но после того, как увидел Кудрово, в его голове рассказ об опустившемся на дно риелторе вдруг обрел интересные формы.

«Историческая часть города меня не интересовала, — объяснил Фёдоров. — Наша история — про спальные районы. А в Питере они уникальны в своём роде. В Москве такого нет, такого преступления против человечности здесь пока не совершают».

Особенное впечатление на актёра произвело Кудрово — гигантский жилой массив на окраине города. Особенно заинтересовал артиста, а в данном случае еще и режиссера, дом на Областной 1.

«Я нашёл дом, где живут 11 тысяч человек. Это абсолютный Алькатрас», — поделился Пётр. — «Стоя на крыше, я думал: офигеть, офигеть, о-фи-геть».

В итоге район главного героя в сериале был собран из трёх районов — Кудрово, Парнаса и Мурино. Их образы помогли создать атмосферу «бетонной раковой опухоли» нового времени, которую авторы инкрустировали социалистическим модернизмом — архитектурой, напоминающей о детстве поколения 80–90-х.

«Я подружился с питерскими зданиями, с архитектурными формами, — отметил Фёдоров. — Но море избегал. Потом понял: море здесь должно быть замороженным, как и внутреннее состояние героя».

Таким образом, благодаря внимательному исследованию и сильным личным впечатлениям, спальные районы Петербурга стали неотъемлемой частью образного языка фильма.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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