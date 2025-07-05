В Петербурге есть свой «Биг-Бен»: только эти часы настолько маленькие, что их не замечают даже прохожие

Есть в Петербурге такой парадоксальный объект, который все видели, но никто толком не знает, что это. Маленький, с колоннами, будто павильон — стоит себе скромно на Малой Конюшенной.

Туристы его обводят взглядом и идут дальше, не зная, что мимо них только что прошёл… петербургский Биг-Бен. Ну, такой — не биг. Но зато с характером.

На самом деле — это метеостанция. Да-да, не просто часы, а настоящий «погодный киоск» образца 1914 года. Градоначальник Санкт-Петербурга хотел, чтобы горожане могли сами узнавать прогноз — не по «ясно-солнышко», а по науке.

Заказали, построили, но тут вмешалась революция — и павильон установили только в 1923 году. Чуть ближе к Невскому, чем сейчас.

Станция была начинена как настоящий приборный шкаф: барометры, гигрометры, термографы, барографы и прочие мудрёности. Всё это работало, писало графики, фиксировало атмосферу.

Но — увы. Петербуржцы, как и сто лет назад, наглядные инструкции на стенках не читали. Вглянулись в стрелки часов — и пошли по делам. Все равно льет 360 дней в году.

Поэтому в народе прижилось: «часы Лансере». Хотя Лансере — это архитектор, и павильон так называли лишь до его репрессий в 30-х. Потом станцию и вовсе перенесли в ЦПКиО, где она провела почти 70 лет.

Вернулась она на Конюшенную только в 1997 году, уже в виде памятника. Приборы — бутафория, работали лишь часы. А вот в 2019 году реставраторы дали обещание: все приведем в порядок.

Так что в следующий раз, когда будете идти по Малой Конюшенной, не спешите.