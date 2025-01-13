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«В Питере не поймут»: словечки приезжих, которые бесят петербуржцев (часть 2)

13 января 2025 13:01
Женщина
«В Питере не поймут»: словечки приезжих, которые бесят петербуржцев (часть 2)
Городовой ру

От «Огорода» до «Пули».

В первой части мы разобрали, почему «Катькин садик» и «Комод» стали частью культурного лексикона петербуржцев. Теперь время для новых открытий!

Продолжение топонимического путешествия

  • «Чернильница» — прозвище Исаакиевского собора. Говорят, в первые годы после строительства петербуржцы сравнивали его с окраской из-за формы купола. Молодёжь уже подзабыла это название, но старшее поколение помнит.

  • «Огород» — Летний сад, который своим скромным размером напоминает дачный участок. Идеальный пример того, как мечта Петра I о большом парке превратилась в уютный уголок.

  • «Пять дураков» — так называли проспекты Наставников, Передовиков, Ударников, Большевиков и Энтузиастов. Видимо, народ решил, что в названиях слишком много пафоса.

  • «Проспект Непохороненных» — звучит мрачно, но логично. Речь о проспекте Непокоренных, ведущем к крематорию. Сотрудники скорой помощи «одарили» его этим названием за «прямолинейность маршрута».

  • «Пуля» — так петербуржцы называют гостиницу Парк Инн Пулковская. Сразу понятно, что длинное название — не для местных жителей.

Вероятно, какие-то из этих названий вы слышали раньше. И наверняка вы знаете еще что-то необычное в Петербурге. Но это мы обсудим в другой раз.

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Автор:
Максакова Яна
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