«В Питере не поймут»: словечки приезжих, которые бесят петербуржцев (часть 2)

В первой части мы разобрали, почему «Катькин садик» и «Комод» стали частью культурного лексикона петербуржцев. Теперь время для новых открытий!
Продолжение топонимического путешествия
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«Чернильница» — прозвище Исаакиевского собора. Говорят, в первые годы после строительства петербуржцы сравнивали его с окраской из-за формы купола. Молодёжь уже подзабыла это название, но старшее поколение помнит.
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«Огород» — Летний сад, который своим скромным размером напоминает дачный участок. Идеальный пример того, как мечта Петра I о большом парке превратилась в уютный уголок.
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«Пять дураков» — так называли проспекты Наставников, Передовиков, Ударников, Большевиков и Энтузиастов. Видимо, народ решил, что в названиях слишком много пафоса.
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«Проспект Непохороненных» — звучит мрачно, но логично. Речь о проспекте Непокоренных, ведущем к крематорию. Сотрудники скорой помощи «одарили» его этим названием за «прямолинейность маршрута».
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«Пуля» — так петербуржцы называют гостиницу Парк Инн Пулковская. Сразу понятно, что длинное название — не для местных жителей.
Вероятно, какие-то из этих названий вы слышали раньше. И наверняка вы знаете еще что-то необычное в Петербурге. Но это мы обсудим в другой раз.