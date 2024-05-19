В старину эти вещи не передавали из рук в руки: боялись навлечь беду

Многие до сих пор верят в приметы.

На Руси существовало немало обычаев, которые сохранились и по сей день. Например, многие люди убеждены, что вручать деньги из рук в руки — не к добру.

Но купюры — не единственный предмет, который не стоит передавать. В старину это правило распространялось и на другие вещи. И вот почему.

Что будет, если передать деньги

Считалось, что деньги пропитываются энергией своего владельца. Если они принадлежат плохому человеку, то непременно копят в себе злобу, корысть и зависть. Якобы, взяв такие банкноты из чужих рук, можно было испортить свою судьбу.

Поэтому многие до сих пор предпочитают брать деньги не из рук, а, например, со стола. Так часто делают кассиры и другие работники торговли, но здесь дело в не плохой энергетике, а в удобстве. Брать деньги со специальной тарелочки или прилавка гораздо быстрее.

Помимо денег, «‎запрет» распространялся на весьма неожиданные вещи. Вот некоторые из них.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Ножи и ножницы

В принципе это правило применимо к любым острым предметам. Издавна люди верили, что лезвия способны разрезать нити, связывающие их. После такой передачи могла случиться ссора, а люди могли отдалиться друг от друга и утратить доверие.

На сегодняшний день единственная причина, по которой стоит быть осторожнее, передавая ножницы или нож, — это возможность пораниться. Не забывайте, что любые острые предметы передают, держа лезвием к себе, чтобы второй человек взялся за рукоятку.

Амулеты и обереги

Эти предметы хранят в себе энергетику своего обладателя и заряжаются только на одно конкретное лицо. Если такая вещица попадет к другому, то может причинить тяжкий вред.

Позже примета адаптировалась под современные реалии и вместо амулетов перешла на ювелирные украшения. Многие люди не дают другим примерять свои кольца и сами не трогают чужие.

Хлеб

Ранее считалось, что колосья связывают три мира: мертвых, живых и высших сил. А все потому что они растут из земли, выступают источником питания для живущих, а также тянутся к небу.

Многие были уверены, что на хлеб легко можно сделать заговор, поэтому голыми руками его не брали. Даже гостям каравай подавали на куске холста или рушнике.

Сейчас за столом хлеб не передают голыми руками исключительно из гигиенических соображений и правил этикета.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Репчатый лук

Интересная примета связана и с этим овощем. Поскольку лук вызывает слезы, считалось, что, передавая его, человек навлекает на другого несчастье и горе.

Но такое поверье объяснялось банальным незнанием факта, что лук при нарезке выделяет такое вещество, как лакриматор. Он раздражает слизистую и вызывает слезотечение, пишет портал «‎Легко вместе».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru