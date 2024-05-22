Варенье из одуванчиков: простой рецепт лакомства без варки для всей семьи

Какие ассоциации у вас возникают, когда слышите о варенье из одуванчиков? Наверняка, сразу подсознательно чувствуете горечь во рту и недоумеваете, как такое можно есть. А вот оказывается не только можно, но и нужно. Хотя бы раз в жизни этот необычный и полезный десерт должен попробовать каждый.

Иначе одуванчиковое варенье еще зовут "медом". Очень уж похоже по цвету и консистенции. Такое же ароматное, золотистое и тягучее. Эксперты утверждают, что в этом лакомстве содержится не только полный набор витаминов, но и соли магния, калия и фосфора. А еще одуванчики являются источником питательного белка.

Anton Belitsky/Globallookpress.com

Чтобы приготовить варенье дома, сначала надо правильно собрать цветы. Лучше делать это в полдень, пока они не успели закрыться, готовясь ко сну. Важно, чтобы полянка или лес находились в экологически чистом месте, вдали от оживленных трасс, промышленных предприятий. Внимательно осмотрите лепестки на наличие насекомых и их личинок. Дело в том, что цветы перед готовкой мыть не положено, чтобы они не лишились пахучей пыльцы.

Итак, предварительно отделяем лепестки от основания и погружаем в воду примерно на сутки. Так из них уйдет лишняя горечь. Новичкам можно попробовать приготовить варенье по простейшему рецепту: без варки и процеживания.

Ингредиенты:

Лепестки одуванчика - 500 грамм;

Сахар-песок - 750 грамм.

Лепестки отправляем в банку и засыпаем сахаром. Оставляем так на трое суток. В течение одного дня необходимо 2-3 раза перемешать содержимое. Когда лепестки выделят сок и сахар окончательно растворится, перекладываем варенье в заранее простерилизованные баночки, закатываем, переворачиваем вверх дном и оставляем так в темном месте на пару недель. После этого можно смело снимать пробу.

Aleksey Smyshlyaev/Globallookpress.com

Но учтите, что есть это варенье ложками, щедро намазывая на тосты с маслом нельзя. Допускается съедать до двух чайных ложечек в сутки, лучше перед сном. Варенье обладает прекрасным успокаивающим и расслабляющим действием, укрепляет иммунитет.

При превышении дозы не исключены неприятные побочки в виде гипервитаминоза и жидкого стула. Возможны и аллергические реакции. Считается, что варенье из одуванчиков нельзя давать детям до пяти лет, а также страдающим язвенными патологиями. Не стоит забывать и о высокой калорийности десерта. На сто грамм - почти 200 калорий.

Автор: Russian Look/Elena Sikorskaya/

Источник фото: globallookpress.com