Вещий сон — правда или вымысел: доктор объяснил, что на самом деле происходит с мозгом

Издревле люди уделяли огромное значение снам. Некоторые считают, что именно во сне душа покидает тело, блуждая в других мирах. Иногда она видит будущее, но насколько это правда и что ученые говорят на этот счет? Реально ли узнать, что будет только по одной лишь картинке в бессознательном состоянии? Ответ вас удивит.

Записи о вещих снах есть даже у Аристотеля. Он написал трактат под названием «О предсказаниях во сне». У философа было свое мнение на этот счет. Он думал, что объяснить логически такое невозможно, но и верить человеку на слово тоже нельзя. В итоге общественный деятель сказал, что это дар богов и дается он далеко не всем.

В XIX столетии ученые посчитали, что вещие сны это не что иное, как дежавю. А объяснить его можно вполне научным способом. Человеческий мозг обманывает хозяина, заставляя его думать, будто событие уже якобы происходило. На самом же деле ничего подобного не было.

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Многие могут поспорить, что во снах они часто могли предугадать смерть близкого, но доктора и это объяснили. Эксперты говорят, что все равно человек оценивает внешность родного, его изменения в лице, теле, поведение. Мозг может обработать информацию и сделать выводы сам. Если человеку приснился якобы вещий сон о каком-то событии, то это не более чем совпадение, считает сомнолог София Черкасова.

«Ежегодно человек видит тысячи сновидений, и вероятность, что одно из них воплотится в жизнь, высока. Когда человек спит, какие-то отделы мозга все равно автоматически будут "думать за него". А изредка еще и преподносить результаты своей деятельности через сны. Именно поэтому интуитивные догадки и спонтанные озарения порой отражаются в сновидениях», — рассказала доктор в беседе с порталом Sport-express.

Кстати, иногда человек сам может поставить себе диагноз и узнать что-то новое о своем теле. Мозг будет давать сигналы с помощью метафор. Например, если снится, что в область сердца вас ужалила змея, то это может быть начало ишемической болезни, а если чувствуете, что кто-то вас душит, это может значить начинающуюся астму. Такие знаки игнорировать не стоит. Многие могут долго не осознавать, что болезнь уже подступила, а вот подсознание обычно в курсе происходящего.

Источник фото: Legion-Media

Пока ученые не могут объяснить, как быть с ответами на многие вопросы. Например, когда умершие являются во сне и говорят, где конкретно лежит их заначка или кто умрет следующим, но все равно из-за обилия информации вокруг человек неосознанно может где-то что-то слышать, а мозг уже сам все додумает и обработает данные.

Так что пока никакой мистики врачи в этом точно не увидели, но если человеку нравится думать, что он видел вещий сон и он когда-то сбылся, ничего плохого в этом нет. Гораздо хуже, если там будет что-то плохое. У людей с нестабильной психикой и отличной внушаемостью может начаться паника, стресс, боязнь за себя и своих близких. Ни к чему хорошему это точно не приведет.

Источник фото: Legion-Media