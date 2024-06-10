Вещий сон — правда или вымысел: доктор объяснил, что на самом деле происходит с мозгом

Издревле люди уделяли огромное значение снам. Некоторые считают, что именно во сне душа покидает тело, блуждая в других мирах. Иногда она видит будущее, но насколько это правда и что ученые говорят на этот счет? Реально ли узнать, что будет только по одной лишь картинке в бессознательном состоянии? Ответ вас удивит.
Записи о вещих снах есть даже у Аристотеля. Он написал трактат под названием «О предсказаниях во сне». У философа было свое мнение на этот счет. Он думал, что объяснить логически такое невозможно, но и верить человеку на слово тоже нельзя. В итоге общественный деятель сказал, что это дар богов и дается он далеко не всем.
В XIX столетии ученые посчитали, что вещие сны это не что иное, как дежавю. А объяснить его можно вполне научным способом. Человеческий мозг обманывает хозяина, заставляя его думать, будто событие уже якобы происходило. На самом же деле ничего подобного не было.
Многие могут поспорить, что во снах они часто могли предугадать смерть близкого, но доктора и это объяснили. Эксперты говорят, что все равно человек оценивает внешность родного, его изменения в лице, теле, поведение. Мозг может обработать информацию и сделать выводы сам. Если человеку приснился якобы вещий сон о каком-то событии, то это не более чем совпадение, считает сомнолог София Черкасова.
«Ежегодно человек видит тысячи сновидений, и вероятность, что одно из них воплотится в жизнь, высока. Когда человек спит, какие-то отделы мозга все равно автоматически будут "думать за него". А изредка еще и преподносить результаты своей деятельности через сны. Именно поэтому интуитивные догадки и спонтанные озарения порой отражаются в сновидениях», — рассказала доктор в беседе с порталом Sport-express.
Кстати, иногда человек сам может поставить себе диагноз и узнать что-то новое о своем теле. Мозг будет давать сигналы с помощью метафор. Например, если снится, что в область сердца вас ужалила змея, то это может быть начало ишемической болезни, а если чувствуете, что кто-то вас душит, это может значить начинающуюся астму. Такие знаки игнорировать не стоит. Многие могут долго не осознавать, что болезнь уже подступила, а вот подсознание обычно в курсе происходящего.
Пока ученые не могут объяснить, как быть с ответами на многие вопросы. Например, когда умершие являются во сне и говорят, где конкретно лежит их заначка или кто умрет следующим, но все равно из-за обилия информации вокруг человек неосознанно может где-то что-то слышать, а мозг уже сам все додумает и обработает данные.
Так что пока никакой мистики врачи в этом точно не увидели, но если человеку нравится думать, что он видел вещий сон и он когда-то сбылся, ничего плохого в этом нет. Гораздо хуже, если там будет что-то плохое. У людей с нестабильной психикой и отличной внушаемостью может начаться паника, стресс, боязнь за себя и своих близких. Ни к чему хорошему это точно не приведет.
Источник фото: Legion-Media