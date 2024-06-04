Вип-полет для собак: сколько стоит чартер для четвероногих

Не каждый владелец собаки готов отправить своего четвероного друга в багаж. Некоторые авиакомпании предлагают перевозку мелких питомцев на борту самолета, однако крупные породы туда не допускаются. Но это не значит, что ваш любимец не сможет полетать как человек.

Что такое чартер для собак

Чтобы оградить питомца от лишнего стресса, хозяева могут воспользоваться услугами первой в мире чартерной авиакомпании, специализирующейся на перевозке собак. Перевозчик BARK Air планирует предоставить четвероногим все те услуги, на которые может рассчитывать пассажир бизнес-класса.

Источник фото: Legion-Media

Что ждет домашних любимцев

Если хозяин соизволит раскошелиться на собачий чартер, к его питомцу будут относиться как к вип-персоне. К каждому мохнатому пассажиру приставят личного ассистента. Он будет следить за комфортом гостя, а также за тем, чтобы между пушистыми клиентами авиакомпании не возникало конфликтов.

Для успокоения собак в воздухе будут распылять специальные средства, а салон выкрасят в спокойные цвета. Приятная музыка и затычки для ушей помогут расслабиться и, возможно, даже поспать в полете.

Шеф-повара перевозчика приготовят для собак изысканные лакомства, а в роли перекуса будут выступать всевозможные вкусняшки. Но и это еще не все.

Четвероногим пассажирам будет доступна упрощенная регистрация и посадка на рейс. Им не придется проходить многочисленные проверки. И никаких переносок на борту — каждого гостя комфортно разместят в салоне.

Источник фото: Legion-Media

Куда можно летать

На данный момент число предлагаемых направлений для перелета весьма ограничено. Летать предлагают из Нью-Йорка в Лондон и из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Первый рейс уже состоялся 23 мая. На борту пребывали шесть собак разных пород — от чихуахуа до золотистого ретривера, а также 11 человек. Среди них были как сопровождающие питомцев хозяева, так и члены экипажа.

Стоит отметить, что позволить своим питомцам окунуться в богатую жизнь смогут немногие. Цены на билеты стартуют от 6 тысяч долларов.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media