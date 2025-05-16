Почему в исторических квартирах Петербурга должны быть увлажнители воздуха: это необходимость, а не прихоть

Для жизни в исторических квартирах люди должны следовать определенным правилам.

Жизнь в исторической квартире в Петербурге — это не только романтика и красота, но и ответственность за сохранение уникальных элементов интерьера. Лепнина, паркет, росписи — все это требует особого ухода и внимания.

Каковы же общие правила, которые помогут сохранить эти шедевры архитектуры? Портал «Городовой» обратился к генеральному директору клининговой компании «Настенька», эксперту по уборке Анастасии Савчук, чтобы получить профессиональные советы.

Влажность: ключевой фактор для сохранения интерьеров

«Общая рекомендация, конечно же, это поддерживать влажность в помещении. Это что касается и лепнины, и паркета», — отмечает Анастасия.

Влажность — один из самых важных факторов, который влияет на состояние исторических элементов интерьера. Неправильный уровень влажности может привести к их деформации, растрескиванию и разрушению.

Резкие перепады температур: враг номер один

«Чтобы не было резкого перепада температур, то есть через ноль мы не уходили туда-сюда».

Резкие перепады температур — это еще один фактор, который негативно влияет на состояние исторических интерьеров. Особенно это актуально для квартир в старых домах, которые часто имеют плохую теплоизоляцию.

Зима и отопление: сухой воздух — главная проблема

В зимний период, когда включается отопление, воздух в квартирах становится очень сухим. Это негативно сказывается на состоянии паркета и лепнины. Сухой воздух приводит к растрескиванию дерева и гипса, а также к потере эластичности материалов.

Увлажнители воздуха: спасение для исторических квартир

Оптимальный уровень влажности в помещении — залог здоровья и красоты исторических квартир.

«Зимой, когда сильное отопление, воздух у нас сухой, использовать увлажнители воздуха. Это тоже поможет сберечь паркет. Ну и лепнину в том числе», — рассказала эксперт.

Увлажнители — это необходимый элемент для создания комфортного микроклимата в квартире. Они помогают поддерживать оптимальный уровень влажности, что благоприятно влияет на состояние паркета, лепнины и здоровье жителей.

Оптимальный уровень влажности: 40-60%

Оптимальный уровень влажности должен быть 40-60%. Это — идеальный диапазон для сохранения исторических интерьеров и обеспечения комфортного проживания. При таком уровне влажности дерево и гипс не пересыхают и не растрескиваются, а воздух не слишком сухой и не слишком влажный.

Увлажнитель воздуха полезен и для здоровья, и для паркета, и для лепнины. Сухой воздух может вызывать раздражение дыхательных путей, сухость кожи и ухудшение общего самочувствия. Правильная влажность — это залог здорового образа жизни.