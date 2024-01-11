Вместо чебуреков: эти пузыристые лепешки с ароматной начинкой будете готовить изо дня в день

Если под рукой не оказалось фарша для чебуреков, не спешите отказываться от готовки. Можно сделать другую вариацию блюда, которая обязательно понравится всем домашним, — ароматные лепешки с зеленью.
Для теста понадобятся:
- кефир — 150 мл,
- вода — 150 мл,
- сода пищевая — 1/3 ч. л.,
- соль — ½ ч. л.,
- сахар — 1 ч. л.,
- мука — 500–550 г,
- растительное масло для жарки.
Для начинки возьмите:
- шпинат — 150 г,
- лук репчатый — 2 шт.,
- зелень по вкусу,
- соль, специи по вкусу.
Кефир нужно смешать с водой, сахаром, солью, содой и мукой и замесить тесто. Оно должно получиться плотным, но эластичным. Может немного приставать к рукам. Ему нужно дать отдохнуть 20–30 минут.
Далее приступаем к приготовлению начинки. Лук нужно обжарить и соединить с мелко нарезанной зеленью.
Затем формируем из теста колбаску и разделяем на 10–12 частей. Каждую из них необходимо тонко раскатать. Для одной лепешки понадобятся два круглых пласта теста: один выступает в качестве основы, на которую помещают начинку, а другой кладут сверху и залепляют края.
Жарить лепешки нужно с двух сторон до золотистости. После готовки можно выложить изделия на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир, советует автор Дзен-канала «Заходи, поедим».
Источник фото: Дзен-канал «Заходи, поедим»
Источник фото: mdjaff/freepik