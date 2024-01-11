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Вместо чебуреков: эти пузыристые лепешки с ароматной начинкой будете готовить изо дня в день

Вместо чебуреков: эти пузыристые лепешки с ароматной начинкой будете готовить изо дня в день
Как приготовить пузырчатые лепешки из кефира

Близкие начнут просить еще и еще.

Если под рукой не оказалось фарша для чебуреков, не спешите отказываться от готовки. Можно сделать другую вариацию блюда, которая обязательно понравится всем домашним, — ароматные лепешки с зеленью.

Для теста понадобятся:

  • кефир — 150 мл,
  • вода — 150 мл,
  • сода пищевая — 1/3 ч. л.,
  • соль — ½ ч. л.,
  • сахар — 1 ч. л.,
  • мука — 500–550 г,
  • растительное масло для жарки.

Для начинки возьмите:

  • шпинат — 150 г,
  • лук репчатый — 2 шт.,
  • зелень по вкусу,
  • соль, специи по вкусу.

Кефир нужно смешать с водой, сахаром, солью, содой и мукой и замесить тесто. Оно должно получиться плотным, но эластичным. Может немного приставать к рукам. Ему нужно дать отдохнуть 20–30 минут.

Далее приступаем к приготовлению начинки. Лук нужно обжарить и соединить с мелко нарезанной зеленью.

Затем формируем из теста колбаску и разделяем на 10–12 частей. Каждую из них необходимо тонко раскатать. Для одной лепешки понадобятся два круглых пласта теста: один выступает в качестве основы, на которую помещают начинку, а другой кладут сверху и залепляют края.

Вместо чебуреков: эти пузыристые лепешки с ароматной начинкой будете готовить изо дня в день - image 1

Жарить лепешки нужно с двух сторон до золотистости. После готовки можно выложить изделия на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир, советует автор Дзен-канала «Заходи, поедим».

Вместо чебуреков: эти пузыристые лепешки с ароматной начинкой будете готовить изо дня в день - image 2

Источник фото: Дзен-канал «Заходи, поедим»

Источник фото: mdjaff/freepik

Общество Рецепты Кулинария
11 января 2024 11:30
Дарья Бегишева
Дарья Бегишева
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