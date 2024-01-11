Вместо чебуреков: эти пузыристые лепешки с ароматной начинкой будете готовить изо дня в день

Близкие начнут просить еще и еще.

Если под рукой не оказалось фарша для чебуреков, не спешите отказываться от готовки. Можно сделать другую вариацию блюда, которая обязательно понравится всем домашним, — ароматные лепешки с зеленью.

Для теста понадобятся:

кефир — 150 мл,

вода — 150 мл,

сода пищевая — 1/3 ч. л.,

соль — ½ ч. л.,

сахар — 1 ч. л.,

мука — 500–550 г,

растительное масло для жарки.

Для начинки возьмите:

шпинат — 150 г,

лук репчатый — 2 шт.,

зелень по вкусу,

соль, специи по вкусу.

Кефир нужно смешать с водой, сахаром, солью, содой и мукой и замесить тесто. Оно должно получиться плотным, но эластичным. Может немного приставать к рукам. Ему нужно дать отдохнуть 20–30 минут.

Далее приступаем к приготовлению начинки. Лук нужно обжарить и соединить с мелко нарезанной зеленью.

Затем формируем из теста колбаску и разделяем на 10–12 частей. Каждую из них необходимо тонко раскатать. Для одной лепешки понадобятся два круглых пласта теста: один выступает в качестве основы, на которую помещают начинку, а другой кладут сверху и залепляют края.

Жарить лепешки нужно с двух сторон до золотистости. После готовки можно выложить изделия на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир, советует автор Дзен-канала «Заходи, поедим».

Источник фото: Дзен-канал «Заходи, поедим»

Источник фото: mdjaff/freepik