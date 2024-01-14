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Вместо приевшейся каши приготовьте из крупы это блюдо: дети мигом опустошат тарелки

Вместо приевшейся каши приготовьте из крупы это блюдо: дети мигом опустошат тарелки
Угощенье будет готово через час

Получится невероятно вкусно.

В выходные дни на приготовление завтрака есть больше времени. Поэтому можно поэкспериментировать и сделать вместо каши кукурузный пудинг. Это блюдо понравится и взрослым, и детям.

Понадобятся следующие продукты:

  • яйцо — 5 шт.,
  • сливочное масло — 80 мл,
  • сахар — 60 г,
  • молоко — 120 мл,
  • кукурузный крахмал — 4 ст. л.,
  • кукуруза консервированная — 2 б.,
  • сливки 20 % — 100 мл.

Первым делом разогрейте духовку до 200 градусов. Затем смешайте яйца, растопленное масло, сливки, молоко и сахар. Всыпьте кукурузный крахмал, консервированную кукурузу.

Основу для пудинга вылейте в форму для запекания. Готовьте блюдо около шестидесяти минут, делится рецептом портал Тhe Voice.

Источник фото: Кулинарим с Таней / YouTube

Общество Рецепты
14 января 2024 08:30
Мария Ермак
Мария Ермак
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