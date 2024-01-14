Вместо приевшейся каши приготовьте из крупы это блюдо: дети мигом опустошат тарелки

В выходные дни на приготовление завтрака есть больше времени. Поэтому можно поэкспериментировать и сделать вместо каши кукурузный пудинг. Это блюдо понравится и взрослым, и детям.
Понадобятся следующие продукты:
- яйцо — 5 шт.,
- сливочное масло — 80 мл,
- сахар — 60 г,
- молоко — 120 мл,
- кукурузный крахмал — 4 ст. л.,
- кукуруза консервированная — 2 б.,
- сливки 20 % — 100 мл.
Первым делом разогрейте духовку до 200 градусов. Затем смешайте яйца, растопленное масло, сливки, молоко и сахар. Всыпьте кукурузный крахмал, консервированную кукурузу.
Основу для пудинга вылейте в форму для запекания. Готовьте блюдо около шестидесяти минут, делится рецептом портал Тhe Voice.
Источник фото: Кулинарим с Таней / YouTube