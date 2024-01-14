Вместо приевшейся каши приготовьте из крупы это блюдо: дети мигом опустошат тарелки

Угощенье будет готово через час

В выходные дни на приготовление завтрака есть больше времени. Поэтому можно поэкспериментировать и сделать вместо каши кукурузный пудинг. Это блюдо понравится и взрослым, и детям.

Понадобятся следующие продукты:

яйцо — 5 шт.,

сливочное масло — 80 мл,

сахар — 60 г,

молоко — 120 мл,

кукурузный крахмал — 4 ст. л.,

кукуруза консервированная — 2 б.,

сливки 20 % — 100 мл.

Первым делом разогрейте духовку до 200 градусов. Затем смешайте яйца, растопленное масло, сливки, молоко и сахар. Всыпьте кукурузный крахмал, консервированную кукурузу.

Основу для пудинга вылейте в форму для запекания. Готовьте блюдо около шестидесяти минут, делится рецептом портал Тhe Voice.

Источник фото: Кулинарим с Таней / YouTube