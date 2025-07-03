От «смиренной езды» до ГИБДД: что случилось 3 июля в истории Петербурга

Три столетия перемен — от царских указов до космических исследований.

История полна дат, которые становятся вехами в развитии государства и общества. 3 июля — один из таких дней, когда на протяжении нескольких столетий происходили события, оказавшие значительное влияние на разные сферы жизни в России — от обеспечения безопасности на дорогах до развития науки и культуры.

1683: Начало дорожного регулирования

3 июля — дата, связанная с рождением российской службы безопасности дорожного движения. Истоки уходят в далекий 1683 год, когда Петр I издал указ, запрещавший «проезд без возниц и на разнузданных лошадях», а также предписывавший «ездить смирно», с суровым наказанием для ослушников — ссылкой на каторгу.

В начале XX века, в 1908 году, петербургский градоначальник Даниил Драчевский ввел для полицейских особые белые жезлы для регулирования движения на оживленных улицах.

Газета «Московские ведомости» писала:

«В Санкт-Петербургской полиции сделано следующее нововведение: чинам полиции на более бойких по движению улицах присвоены короткие белые трости для регулирования движения и безопасности пешеходов. Постовой городовой в случае надобности остановить экипаж или целый ряд поднимает трость вверх по направлению останавливаемого движения. Этому же подчинены в Петербурге и вагоновожатые при электрическом трамвае, шоферы при автомобилях и велосипедисты».

Эти трости — прообраз современного жезла инспектора ГИБДД.

С тех пор служба претерпела множество изменений, но ее главная цель осталась неизменной — обеспечение безопасности на дорогах. День ГИБДД, отмечаемый 3 июля, — это дань уважения тем, кто ежедневно стоит на страже порядка и безопасности.

1714: От царского указа до современных технологий

3 июля 1714 года — еще одна важная дата в российской истории. Петр I издал указ «учинить обыкновенную почту, в неделю два дни» между Петербургом и Москвой, назначив «почтовыми днями» понедельник и пятницу.

С 1716 года начала действовать почтовая линия Санкт-Петербург-Москва, а также заработала военно-полевая почта. В почтовой службе была установлена строгая иерархия — почтамты, губернские почмейстеры, уездные и почтовые станции.

К 1725 году почтовые пути протянулись на 10 677 верст.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», этот указ положил начало развитию регулярной почтовой связи в России, которая со временем превратилась в сложную и разветвленную систему.

1835: Основание Пулковской обсерватории

3 июля 1835 года было заложено главное здание Пулковской обсерватории. Место для строительства выбрал Николай I — на Пулковской горе — и передал Академии наук земельный участок размером более чем 22 гектара.

Он наделил директора будущей обсерватории правом пресекать любое самовольное строительство на этих землях.

В 1839 году Обсерватория была открыта, и в ней разместили самый большой в мире оптический телескоп с диаметром объектива 38 сантиметров.

Мировую славу Пулковской обсерватории принесли научные каталоги положения и передвижения звезд и галактик в пространстве. Работами руководил первый директор учреждения астроном Василий Яковлевич Струве.

По этим каталогам во всем мире были созданы координатные астрономические системы.

Сегодня обсерватория успешно функционирует, и более 150 ее сотрудников продолжают изучать звездное небо, внося вклад в развитие мировой астрономии.

1935: Сохранение памяти о великих

3 июля 1935 года Ленсовет принял решение о создании музея — некрополя «Литераторские мостки» на Волковском кладбище. Сюда стали переносить захоронения и памятники творческих деятелей, которые до этого находились на разных кладбищах города.

На территории некрополя насчитывается около 500 надгробных памятников, многие из которых представляют большую художественную ценность.

«Литераторские мостки» — это место, где сохраняется память о выдающихся писателях, поэтах, композиторах и художниках, внесших огромный вклад в русскую культуру.

3 июля — день, когда переплелись указы, научные открытия и стремление сохранить память о великих. Эти события, произошедшие в разные эпохи, оставили неизгладимый след в российской истории и культуре.