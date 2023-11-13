Яйца на завтрак начнете готовить только так: «бабушкин» способ оценят даже гурманы

Не нужно варить или жарить их на сковородке.

Многие с ностальгией вспоминают летние каникулы, которые проводили в деревне у бабушки. С тем временем связан и вкус простых блюд: домашнего хлеба или пирожков. Однако чаще всего на столе появлялись запеченные яйца. Их легко приготовить и сегодня. Правда, вместо русской печи придется использовать обычную духовку.

Тщательно вымойте яйца и поместите их в горячую воду на 10–15 минут. Это необходимо сделать для того, чтобы скорлупа не треснула от высокой температуры. Затем выложите продукт на решетку и запекайте в духовке при 180 градусах примерно полчаса.

Способ приготовления достаточно необычный. Но при этом у яиц появляется необыкновенный вкус и восхитительный аромат, совсем как из детства, пишет портал «Рамблер/женский».

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