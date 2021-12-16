Юлия Тимошенко показала «мастер-класс» игры на барабанах

Бывший премьер-министр Украины и нынешний лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко продемонстрировала свои навыки игры на барабанах после заседания Верховной рады. Видео с хаотичными ударами по инструментам было опубликовано на ее странице в Facebook с шуточным комментарием — «Принимаем заказы на новогодние вечеринки! Дорого!».

Примечательно, что Тимошенко играет на барабанах в том же «образе», в котором она была на минувшем заседании Рады в среду – в белой юбке длины миди и удлиненном пиджаке с золотыми заклепками. Предположительно, что к столь необычному перформансу звезду украинской политики подтолкнуло хорошее настроение после прошедшего заседания. На нем парламентарии не поддержали закон о платной медицинской помощи для украинцев, против которого также активно выступала и лидер «Батькивщины». Большинство пользователей Сети оказались удивлены творческими способностями политика, но нашлись и критики, которые посоветовали ей заняться более полезными делами.

Ранее Юлия Тимошенко рассказала о неутешительных достижениях Украины за весь период ее независимости. По словам известного политика, страна побила исторический антирекорд, заняв последнее место в Европе по ВВП на душу населения, сравнявшись с показателями Молдавии.