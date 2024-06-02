За эти российские курорты должно быть стыдно: куда не стоит ехать туристам

Краснодарский край славится своими курортными городками. Миллионы туристов ежегодно тратят там свои отпускные, загорая на пляже и купаясь в Черном море. Но так ли все радужно, как пишут в местных газетах? Оказалось, что есть места, куда лучше не соваться. Отдых будет 100% испорчен.

Геленджик

Первое, что бросается в глаза туристам — дикие пробки. Главная дорога идет через центр города и объехать его невозможно. Поток людей и машин настолько огромен, что можно часами простоять на трассе, ожидая хоть какого-то движения вперед. Если вы приехали на своем авто, то лучше оставить его у отеля и передвигаться на автобусе или такси. Нервов и бензина вы потратите в разы меньше.

Вызывает много вопросом и городской пляж. Местные жители и большинство туристов купаться там боятся. Оказалось, что в воду сбрасываются стоки и канализация, поэтому вода буквально кишит бактериями и кишечными палочками. Если такой воды нечаянно глотнет человек, то отравления не избежать. Особенно это касается детей, иммунитет которых пока не так крепок как хотелось бы. Люди едут купаться в Голубую Бухту или в Дивноморское. Там почище и безопаснее.

Источник фото: Legion-Media

Туристы в шоке и от цен на жилье. Местные настолько чувствуют себя хозяевами положения, что завышают арендную плату в два, а то и в три раза. Номера у побережья стоят на вес золота. Чтобы подобрать оптимальный вариант, вам придется отъехать от пляжа минимум на пять километров.

Туапсе

В Туапсе недалеко от пляжа проходит железная дорога, которая портит туристам весь отдых. Такого в путеводителях точно вам не скажут. На портале «Наша газета» пишут, что скорую помощь ждать приходится очень долго как раз из-за рельсов и электричек, стоящих порой там по 15 или 20 минут. Кроме того город довольно пустой и никаких развлечений там нет. Все клубы или бары закрыты. Людям остается лишь горланить в караоке, чтобы хоть как-то себя развлечь.

Источник фото: Legion-Media

Витязево

Отдых в селе Витязево, что недалеко от Анапы, отдыхающие и вовсе сравнили с настоящей каторгой. Там и вода в море грязная, и пляж ужасный, и сходить некуда. Лучше не тратить свои деньги и не ехать в эти города. Удовольствия вы точно никакого не получите.

Источник фото: Legion-Media