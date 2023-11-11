За это водители такси ставят пассажирам единицы: дело не только в хамстве

Сегодня в каждом смартфоне есть по несколько приложений для вызова такси. После поездки можно оценить работу водителя и указать на то, что понравилось или расстроило больше всего. Однако не все знают, что у пассажиров тоже есть рейтинг и далеко не у всех он хороший. Вот за что человек за рулем поставит вам одну звезду.

Чаще всего таксистов раздражают люди, которые громко хлопают дверью машины или обращаются к водителю в повелительном тоне. Это оправдано, ведь сотрудник не слуга. Кроме того, снижают оценку пассажирам с маленькими детьми, если те громко капризничают или плачут.

Но больше всего выводят из себя жалобщики. Их не устраивает высокая цена на поездку, модель машины и многое другое. К сожалению, водитель не в силах повлиять ни на один из пунктов. А вот клиент всегда заранее видит в приложении, на что соглашается, пишет автор Дзен-канала о продуктовом ретейле Тихон Смирнов.

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